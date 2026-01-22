Выступление Стубба в Давосе — Украина, США и Европа сейчас находятся на одной позиции по мирному процессу

Стубб рассказал, на каком этапе ведутся мирные переговоры
Украина, США и Европа сейчас находятся на одной позиции по мирному процессу. Сейчас рассматривается от пяти до семи документов, касающихся гарантий безопасности, пакета процветания и многих других вопросов по Украине.
Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил во время выступления на форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Путин потерпел поражение во всех своих стратегических целях
"Относительно мирного процесса. Я считаю, что мы в хорошем положении, в том смысле, что Соединенные Штаты, Украина и Европа, а точнее Коалиция желающих, находятся на одной странице. Мы сейчас на конкретном этапе, где рассматриваем от пяти до семи документов, касающихся гарантий безопасности, пакета процветания и многих других", — сказал он.
Стубб подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение во всех своих стратегических целях.
"Во-первых, он хотел захватить Украину и сделать ее российской. Он потерпел неудачу. Он не захватит Украину, и Украина станет членом Европейского союза. Во-вторых, он хотел предотвратить расширение НАТО. В-третьих, он хотел проецировать силу по всему миру", — пояснил президент.
Кроме того, лидер Финляндии подчеркнул, что не согласен с нарративом, что Россия побеждает.
"За последние 1000 дней РФ продвинулась максимум на 1% украинской территории. Сегодня цена этого — 1000 погибших солдат ежедневно, это примерно 30 000 в месяц с российской стороны", — добавил он.
Напомним, ранее Стубб признал, что мирное соглашение, которое предлагают Украине может быть несправедливым для нее.
Также недавно Стубб провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
