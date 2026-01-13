Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив із Стуббом наявні можливості в перемовинах

Зеленський обговорив із Стуббом наявні можливості в перемовинах

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 18:14
Зеленський обговорив зі Стуббом потенціал мирних перемовин на даний час
Володимир Зеленський та Александром Стубб. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили дипломатичну ситуацію відносно мирних перемовин. 

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 13 січня 

Реклама
Читайте також:

Про що говорили президенти

Зеленський розповів про те, що як завжди ґрунтовно обговорив дипломатичну ситуацію із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Йшлося про всі наявні можливості в перемовинах, а також – про загальні політичні обставини між ЄС та США. 

"Дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного та разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам у Євроатлантиці. Обговорили варіанти подальших зустрічей і перемовин. Поінформував Алекса про наслідки російських ударів та наш потенціал захисту й відновлення", — зазначив Президент.

Нагадаємо, що Стубб вважає — не всі пункти мирної угоди  можуть бути справедливими щодо України. Однак ЄС зараз ближче до миру, ніж будь-коли під час війни.

Раніше ми також інформували, що Стубб заявив: мирний план, на основі якого відбудеться угода, буде компромісом. Однак він має сумніви, що Кремль прагне миру.

Володимир Зеленський США Європа мирний план Александр Стубб
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації