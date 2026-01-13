Зеленський обговорив зі Стуббом потенціал мирних перемовин на даний час

Володимир Зеленський та Александром Стубб. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили дипломатичну ситуацію відносно мирних перемовин.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 13 січня

Про що говорили президенти

Зеленський розповів про те, що як завжди ґрунтовно обговорив дипломатичну ситуацію із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Йшлося про всі наявні можливості в перемовинах, а також – про загальні політичні обставини між ЄС та США.

"Дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного та разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам у Євроатлантиці. Обговорили варіанти подальших зустрічей і перемовин. Поінформував Алекса про наслідки російських ударів та наш потенціал захисту й відновлення", — зазначив Президент.

Нагадаємо, що Стубб вважає — не всі пункти мирної угоди можуть бути справедливими щодо України. Однак ЄС зараз ближче до миру, ніж будь-коли під час війни.

Раніше ми також інформували, що Стубб заявив: мирний план, на основі якого відбудеться угода, буде компромісом. Однак він має сумніви, що Кремль прагне миру.