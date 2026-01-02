Мирний план — угода може бути несправедливою для України

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода може бути несправедливою для України. Він має сумніви, що з приводу того, що Росія прагне миру.

Про це Александр Стубб сказав у новорічному зверненні до народу Фінляндії.

Мирна угода для України

Стубб заявив, що відносини його країни з Росією змінилися назавжди, однак це їхній сусід. Мета Фінляндії та Європи — функціональні та мирні відносини з РФ.

Він додав, що разом з Україною та союзниками Європа активно працює над досягненням миру й зараз сторони як ніколи близькі до нього. Водночас немає впевненості, що Росія справді готова до мирних рішень.

"Мир часто є компромісом. Ми маємо бути готові, що не всі частини мирної угоди відповідатимуть нашому розумінню справедливості. Ми робимо все можливе, щоб зберегти незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", — сказав президент Фінляндії.

Крім того, він запевнив, що підтримка України триватиме, а союзники працюватимуть над тим, щоб Росія більше ніколи не нападала на сусідів. Він додав, що майбутні відносини з РФ залежать винятково від її дій.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не хоче миру за будь-яку ціну. За його словами, попри втому, українці не планують здаватися.

Також президент повідомив, коли будуть готові документи мирного плану. Підписувати їх можна буде у січні, але все залежить від бажання сторін.