Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стубб назвал цель Финляндии в отношениях с Россией

Стубб назвал цель Финляндии в отношениях с Россией

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:24
Мирный план — соглашение может быть несправедливым для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение может быть несправедливым для Украины. Он сомневается, что по поводу того, что Россия стремится к миру.

Об этом Александр Стубб сказал в новогоднем обращении к народу Финляндии.

Реклама
Читайте также:

Мирное соглашение для Украины

Стубб заявил, что отношения его страны с Россией изменились навсегда, однако это их сосед. Цель Финляндии и Европы — функциональные и мирные отношения с РФ. 

Он добавил, что вместе с Украиной и союзниками Европа активно работает над достижением мира и сейчас стороны как никогда близки к нему. В то же время нет уверенности, что Россия действительно готова к мирным решениям. 

"Мир часто является компромиссом. Мы должны быть готовы, что не все части мирного соглашения будут соответствовать нашему пониманию справедливости. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал президент Финляндии.

Кроме того, он заверил, что поддержка Украины будет продолжаться, а союзники будут работать над тем, чтобы Россия больше никогда не нападала на соседей. Он добавил, что будущие отношения с РФ зависят исключительно от ее действий.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет мира любой ценой. По его словам, несмотря на усталость, украинцы не планируют сдаваться.

Также президент сообщил, когда будут готовы документы мирного плана. Подписывать их можно будет в январе, но все зависит от желания сторон.

Украина война в Украине Россия мирный план Александр Стубб
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации