Мирный план — соглашение может быть несправедливым для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение может быть несправедливым для Украины. Он сомневается, что по поводу того, что Россия стремится к миру.

Об этом Александр Стубб сказал в новогоднем обращении к народу Финляндии.

Стубб заявил, что отношения его страны с Россией изменились навсегда, однако это их сосед. Цель Финляндии и Европы — функциональные и мирные отношения с РФ.

Он добавил, что вместе с Украиной и союзниками Европа активно работает над достижением мира и сейчас стороны как никогда близки к нему. В то же время нет уверенности, что Россия действительно готова к мирным решениям.

"Мир часто является компромиссом. Мы должны быть готовы, что не все части мирного соглашения будут соответствовать нашему пониманию справедливости. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал президент Финляндии.

Кроме того, он заверил, что поддержка Украины будет продолжаться, а союзники будут работать над тем, чтобы Россия больше никогда не нападала на соседей. Он добавил, что будущие отношения с РФ зависят исключительно от ее действий.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет мира любой ценой. По его словам, несмотря на усталость, украинцы не планируют сдаваться.

Также президент сообщил, когда будут готовы документы мирного плана. Подписывать их можно будет в январе, но все зависит от желания сторон.