Скільки території України захопила Росія за 1000 днів — відповідь Стубба

Лідер Фінляндії Александр Стубб назвав, скільки території України захопила Росія за 1000 днів війни. За його словами, Київ хоче миру, а Москва — ні.

Про це Александр Стубб сказав на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 11 вересня.

Росія зазнає поразки у всіх стратегічних цілях

"Останні декілька днів показали, що Україна підтримала припинення вогню на пропозицію США за підтримки ще Європи, але Росія це відхилила. Президент Зеленський хоче мати двосторонні переговори з президентом Путіним, але Путін відмовився від цього", — зауважив Стубб.

За його словами, РФ в усіх напрямках та стратегічних цілях зазнає поразки. Лідер Фінляндії повідомив, що упродовж 1000 днів окупанти захопили менше ніж 1% території України, а ціною стали масовані атаки на цивільні об’єкти.

"Нам здається, що Росія хоче ескалації у цій війні і ми бачили приклади на те вчора", — додав Стубб.

Нагадаємо, лідер Фінляндії пояснив, як війна Росії проти України вплинула на його країну.

Крім того, Стубб заявляв, що найпотужнішою безпековою гарантією і прикладом стратегічної поразки Росії буде вступ України до ЄС.