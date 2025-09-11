Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стубб назвав, скільки території захопила Росія за 1000 днів

Стубб назвав, скільки території захопила Росія за 1000 днів

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 18:58
Скільки території України захопила Росія за 1000 днів — відповідь Стубба
Александр Стубб. Фото: кадр з відео

Лідер Фінляндії Александр Стубб назвав, скільки території України захопила Росія за 1000 днів війни. За його словами, Київ хоче миру, а Москва — ні.

Про це Александр Стубб сказав на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 11 вересня.

Реклама
Читайте також:

Росія зазнає поразки у всіх стратегічних цілях

"Останні декілька днів показали, що Україна підтримала припинення вогню на пропозицію США за підтримки ще Європи, але Росія це відхилила. Президент Зеленський хоче мати двосторонні переговори з президентом Путіним, але Путін відмовився від цього", — зауважив Стубб.

За його словами, РФ в усіх напрямках та стратегічних цілях зазнає поразки. Лідер Фінляндії повідомив, що упродовж 1000 днів окупанти захопили менше ніж 1% території України, а ціною стали масовані атаки на цивільні об’єкти.

"Нам здається, що Росія хоче ескалації у цій війні і ми бачили приклади на те вчора", — додав Стубб.

Нагадаємо, лідер Фінляндії пояснив, як війна Росії проти України вплинула на його країну.

Крім того, Стубб заявляв, що найпотужнішою безпековою гарантією і прикладом стратегічної поразки Росії буде вступ України до ЄС.

війна Україна Фінляндія Росія Александр Стубб
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації