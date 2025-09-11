Видео
Главная Новости дня Стубб назвал, сколько территории захватила Россия за 1000 дней

Стубб назвал, сколько территории захватила Россия за 1000 дней

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 18:58
Сколько территории Украины захватила Россия за 1000 дней — ответ Стубба
Александр Стубб. Фото: кадр из видео

Лидер Финляндии Александр Стубб назвал, сколько территории Украины захватила Россия за 1000 дней войны. По его словам, Киев хочет мира, а Москва — нет.

Об этом Александр Стубб сказал на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Россия терпит поражение во всех стратегических целях

"Последние несколько дней показали, что Украина поддержала прекращение огня на предложение США при поддержке еще Европы, но Россия это отклонила. Президент Зеленский хочет иметь двусторонние переговоры с президентом Путиным, но Путин отказался от этого", — отметил Стубб.

По его словам, РФ во всех направлениях и стратегических целях терпит поражение. Лидер Финляндии сообщил, что в течение 1000 дней оккупанты захватили менее 1% территории Украины, а ценой стали массированные атаки на гражданские объекты.

"Нам кажется, что Россия хочет эскалации в этой войне и мы видели примеры на то вчера", — добавил Стубб.

Напомним, лидер Финляндии объяснил, как война России против Украины повлияла на его страну.

Кроме того, Стубб заявлял, что самой мощной гарантией безопасности и примером стратегического поражения России будет вступление Украины в ЕС.

война Украина Финляндия Россия Александр Стубб
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
