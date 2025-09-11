Сколько территории Украины захватила Россия за 1000 дней — ответ Стубба

Александр Стубб. Фото: кадр из видео

Лидер Финляндии Александр Стубб назвал, сколько территории Украины захватила Россия за 1000 дней войны. По его словам, Киев хочет мира, а Москва — нет.

Об этом Александр Стубб сказал на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 11 сентября.

"Последние несколько дней показали, что Украина поддержала прекращение огня на предложение США при поддержке еще Европы, но Россия это отклонила. Президент Зеленский хочет иметь двусторонние переговоры с президентом Путиным, но Путин отказался от этого", — отметил Стубб.

По его словам, РФ во всех направлениях и стратегических целях терпит поражение. Лидер Финляндии сообщил, что в течение 1000 дней оккупанты захватили менее 1% территории Украины, а ценой стали массированные атаки на гражданские объекты.

"Нам кажется, что Россия хочет эскалации в этой войне и мы видели примеры на то вчера", — добавил Стубб.

Напомним, лидер Финляндии объяснил, как война России против Украины повлияла на его страну.

Кроме того, Стубб заявлял, что самой мощной гарантией безопасности и примером стратегического поражения России будет вступление Украины в ЕС.