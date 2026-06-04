Стримування РФ має бути активним: Павленко про уроки війни для Європи

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сучасна система європейської безпеки має будуватися навколо розвідки та швидкої адаптації до загроз. Досвід війни в Україні демонструє, що вирішальними стають швидкість рішень і технологічна перевага. Стримування Росії, за оцінкою експертів, має бути не декларативним, а активним і постійним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на колонку ексзаступника начальника ГУР, генерал-майора Іллі Павленка для KyivPost.

Ключові уроки війни для Європи

Ексзаступник начальника ГУР МО України генерал-майор Ілля Павленко зазначив, що у сучасній війні розвідка перестала бути допоміжним інструментом і стала ключовим елементом оборонної спроможності. Без неї, на його думку, неможливе ефективне застосування високоточної зброї, ППО чи ураження логістики противника.

Досвід України, за оцінкою Іллі Павленка, формує нові підходи до архітектури європейської безпеки. Він окреслив шість основних уроків війни для Європи.

Перший урок: розвідувально-ударний контур. Оборона має будуватися як єдина система, де сенсори, аналітика, командування, засоби ураження, кіберможливості, РЕБ і комунікації працюють як цілісний механізм. Перевагу отримує не той, хто має більше озброєння, а той, хто швидше проходить шлях від виявлення цілі до рішення і удару.

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Другий урок: війна постійних адаптацій. Росія постійно змінює тактику, маршрути ударів, логістику, інформаційні операції та методи обходу санкцій. Як приклад наводиться ситуація, коли під час удару по Запоріжжю одночасно застосовувалися різні типи озброєнь, що ускладнило їх виявлення.

"Неможливо один раз створити "правильну" модель оборони і вважати її достатньою", — зазначив Павленко.

За його словами, система безпеки має постійно оновлюватися за циклом: дані — аналіз — рішення — дія — перевірка.

Третій урок: швидка інновація і бойове застосування. Технології повинні швидко переходити від розробки до поля бою. Україна демонструє ефективність у використанні дронів, РЕБ, кіберінструментів і супутникових даних. Важливим є короткий цикл між ідеєю, виробництвом і застосуванням, що формує реальний бойовий ефект.

Четвертий урок: інформаційна та суспільна стійкість. Росія веде війну не лише проти України, а й проти здатності Європи ухвалювати рішення. Мета — створення страху, втоми та недовіри до інституцій.

Окремо наголошується на вербуванні громадян третіх країн, що використовується для поповнення армії РФ та ведення інформаційного впливу.

Це, за оцінкою Павленка, вимагає спільної політики України та ЄС щодо протидії таким мережам і захисту вразливих груп населення.

П’ятий урок: Україна як джерело безпекового досвіду. Україна є не лише отримувачем допомоги, а й генератором практичного військового досвіду. Цей досвід, підкреслюється, має бути інтегрований у систему європейської та євроатлантичної безпеки вже зараз, а не в майбутньому.

Шостий урок: активне стримування РФ. Стримування Росії має бути практичним і довгостроковим. Воно включає сильну українську армію, спільне виробництво озброєнь, інтегровану розвідку, захист технологій і ланцюгів постачання, а також санкційний і військовий тиск на всі елементи воєнної машини РФ — від фронту до фінансів і логістики.

"Так, Європі потрібен новий арсенал. Але цей арсенал — це не лише зброя. Це розвідка, технології, промисловість, стійкість, політична воля, робота із суспільствами поза межами Європи та здатність діяти разом. Україна вже є частиною цього арсеналу. Питання лише в тому, наскільки швидко ми разом перетворимо цей досвід на спільну систему безпеки, яка не просто реагуватиме на агресію, а випереджатиме її", — підсумував Павленко.

Новини.LIVE інформували, що керівник ОПУ Кирило Буданов вважає, що європейські країни мають бути повноправними учасниками майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. За його словами, наразі ЄС не має спільної позиції та не визначив єдиного представника для цього процесу. Він наголосив, що участь Європи у переговорах є необхідною.

Новини.LIVE також писали, що США планують пришвидшити скорочення своєї військової присутності в Європі порівняно з попередніми планами. Очікується, що найближчим часом Пентагон представить союзникам у НАТО оновлені пропозиції щодо розміщення військ. У Вашингтоні наголошують, що європейські партнери мають поступово брати на себе більшу відповідальність за власну оборону.