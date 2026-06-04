Сдерживание РФ должно быть активным: Павленко об уроках войны для Европы

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Современная система европейской безопасности должна строиться вокруг разведки и быстрой адаптации к угрозам. Опыт войны в Украине демонстрирует, что решающими становятся скорость решений и технологическое преимущество. Сдерживание России, по оценке экспертов, должно быть не декларативным, а активным и постоянным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на колонку экс-заместителя начальника ГУР, генерал-майора Ильи Павленко для KyivPost.

Ключевые уроки войны для Европы

Экс-заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Илья Павленко отметил, что в современной войне разведка перестала быть вспомогательным инструментом и стала ключевым элементом обороноспособности. Без нее, по его мнению, невозможно эффективное применение высокоточного оружия, ПВО или поражения логистики противника.

Опыт Украины, по оценке Ильи Павленко, формирует новые подходы к архитектуре европейской безопасности. Он очертил шесть основных уроков войны для Европы.

Первый урок: разведывательно-ударный контур. Оборона должна строиться как единая система, где сенсоры, аналитика, командование, средства поражения, кибервозможности, РЭБ и коммуникации работают как целостный механизм. Преимущество получает не тот, кто имеет больше вооружения, а тот, кто быстрее проходит путь от обнаружения цели до решения и удара.

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Второй урок: война постоянных адаптаций. Россия постоянно меняет тактику, маршруты ударов, логистику, информационные операции и методы обхода санкций. В качестве примера приводится ситуация, когда во время удара по Запорожью одновременно применялись разные типы вооружений, что усложнило их обнаружение.

"Невозможно один раз создать "правильную" модель обороны и считать ее достаточной", — отметил Павленко.

По его словам, система безопасности должна постоянно обновляться по циклу: данные — анализ — решение — действие — проверка.

Третий урок: быстрая инновация и боевое применение. Технологии должны быстро переходить от разработки к полю боя. Украина демонстрирует эффективность в использовании дронов, РЭБ, киберинструментов и спутниковых данных. Важным является короткий цикл между идеей, производством и применением, что формирует реальный боевой эффект.

Четвертый урок: информационная и общественная устойчивость. Россия ведет войну не только против Украины, но и против способности Европы принимать решения. Цель — создание страха, усталости и недоверия к институтам.

Отдельно отмечается вербовка граждан третьих стран, которая используется для пополнения армии РФ и ведения информационного воздействия.

Это, по оценке Павленко, требует совместной политики Украины и ЕС по противодействию таким сетям и защите уязвимых групп населения.

Пятый урок: Украинакак источник опыта в сфере безопасности. Украина является не только получателем помощи, но и генератором практического военного опыта. Этот опыт, подчеркивается, должен быть интегрирован в систему европейской и евроатлантической безопасности уже сейчас, а не в будущем.

Шестой урок: активное сдерживание РФ. Сдерживание России должно быть практическим и долгосрочным. Оно включает сильную украинскую армию, совместное производство вооружений, интегрированную разведку, защиту технологий и цепей поставок, а также санкционное и военное давление на все элементы военной машины РФ — от фронта до финансов и логистики.

"Да, Европе нужен новый арсенал. Но этот арсенал — это не только оружие. Это разведка, технологии, промышленность, устойчивость, политическая воля, работа с обществами за пределами Европы и способность действовать вместе. Украина уже является частью этого арсенала. Вопрос лишь в том, насколько быстро мы вместе превратим этот опыт в общую систему безопасности, которая не просто будет реагировать на агрессию, а будет опережать ее", — подытожил Павленко.

Новини.LIVE информировали, что руководитель ОПУ КириллБуданов считает, что европейские страны должны быть полноправными участниками будущих переговоров по завершению войны в Украине. По его словам, сейчас ЕС не имеет общей позиции и не определил единого представителя для этого процесса. Он подчеркнул, что участие Европы в переговорах является необходимым.

Новини.LIVE также писали, что США планируют ускорить сокращение своего военного присутствия в Европе по сравнению с предыдущими планами. Ожидается, что в ближайшее время Пентагон представит союзникам по НАТО обновленные предложения по размещению войск. В Вашингтоне отмечают, что европейские партнеры должны постепенно брать на себя большую ответственность за собственную оборону.