Офіцер Групи реагування на надзвичайні ситуації на місці стрілянини у Вашингтоні. Фото: Reuters

У центрі Вашингтона вранці у четвер, 12 листопада, невідомий чоловік відкрив вогонь у спортзалі, а потім продовжив стріляти на вулиці. За даними поліції, в історичному районі, приблизно за 1,5 км від Білого дому, вогнепальних поранень зазнали п'ятеро людей. Очевидець повідомив про одного загиблого.

Про це повідомляють Associated Press та CNN, передає Новини.LIVE.

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Правоохоронці перекрили вулиці Вашинтона. Фото: Reuters

Що відомо про стрілянину у Вашингтоні

За даними CNN, нападник спочатку вистрілив у людину в спортзалі VIDA. Потім він вийшов із будівлі та продовжив стріляти на вулиці, зокрема в бік паркінгу.

Очевидець Джеймс Спеллман розповів AP, що перебував у спортзалі. Усередині було близько 50 людей. За його словами, один із відвідувачів отримав поранення в шию та помер на місці.

"За лічені секунди чоловік упав на землю, і навколо нього утворилася калюжа крові", — розповів Спеллман.

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Чоловік додав, що почув приблизно два постріли всередині спортзалу та ще п'ять-шість на вулиці.

Підозрюваний у стрілянині забарикадувався у будівлі

За інформацією джерел CNN у правоохоронних органах, імовірний нападник сховався у квартирі багатоповерхівки неподалік місця стрілянини.

До будівлі прибули спецпризначенці. На місці працюють поліція Вашингтона, ФБР та інші федеральні правоохоронні служби.

Правоохоронці перекрили кілька вулиць, а над районом кружляють поліцейські гелікоптери.

У районах Логан-Серкл і Дюпон-Серкл жителям наказали залишатися в приміщеннях. На телефони людей надійшли попередження: "Зайдіть до найближчої будівлі, тримайтеся подалі від вікон і залишайтеся всередині до подальших вказівок".

Через стрілянину затрималася поїздка Меланії Трамп

За даними CNN, інцидент вплинув на графік першої леді США Меланії Трамп. Її ранкова поїздка дещо затрималася через повідомлення про стрілянину.

Меланія Трамп разом із другою леді США Ушею Венс вирушили до штату Алабама, де планували зустрітися з родинами військових та учнями початкової школи напередодні Дня подяки.

На момент публікації CNN Білий дім не відповів, чи поінформували президента США Дональда Трампа про інцидент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 7 листопада на головній площі Кракова у Польщі сталася масова стрілянина. Загинули шестеро людей. Слідчі розслідують напад як терористичний акт. За попередніми даними, нападник міг зробити десятки або навіть сотні пострілів.

Також Новини.LIVE писали про те, що 24 жовтня у Святошинському районі Києва конфлікт між чоловіками завершився стріляниною. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Поліція затримала підозрюваного.