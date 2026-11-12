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Главная Новости дня Стрельба возле Белого дома в Вашингтоне: подозреваемый забаррикадировался

Стрельба возле Белого дома в Вашингтоне: подозреваемый забаррикадировался

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12 ноября 2026 17:59
Стрельба возле Белого дома в Вашингтоне, пять человек ранены Reuters
Офицер Группы реагирования на чрезвычайные ситуации на месте стрельбы в Вашингтоне. Фото: Reuters

В центре Вашингтона утром в четверг, 12 ноября, неизвестный мужчина открыл огонь в спортзале, а затем продолжил стрелять на улице. По данным полиции, в историческом районе, примерно в 1,5 км от Белого дома, огнестрельные ранения получили пять человек. Очевидец сообщил об одном погибшем.

Об этом сообщают Associated Press и CNN, передает Новини.LIVE.

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Стрілянина у Вашингтоні 12 листопада
Правоохранители перекрыли улицы Вашингтона. Фото: Reuters

Что известно о стрельбе в Вашингтоне

По данным CNN, нападавший сначала выстрелил в человека в спортзале VIDA. Затем он вышел из здания и продолжил стрелять на улице, в частности в сторону парковки.

Очевидец Джеймс Спеллман рассказал AP, что находился в спортзале. Внутри было около 50 человек. По его словам, один из посетителей получил ранение в шею и скончался на месте.

"В считанные секунды мужчина упал на землю, и вокруг него образовалась лужа крови", — рассказал Спеллман.

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Мужчина добавил, что услышал примерно два выстрела внутри спортзала и ещё пять-шесть на улице.

Подозреваемый в стрельбе забаррикадировался в здании

По информации источников CNN в правоохранительных органах, предполагаемый нападавший скрылся в квартире многоэтажного дома недалеко от места стрельбы.

К зданию прибыли спецназовцы. На месте работают полиция Вашингтона , ФБР и другие федеральные правоохранительные службы.

Правоохранители перекрыли несколько улиц, а над районом кружат полицейские вертолеты.

В районах Логан-Серкл и Дюпон-Серкл жителям велели оставаться в помещениях. На телефоны людей поступили предупреждения: "Зайдите в ближайшее здание, держитесь подальше от окон и оставайтесь внутри до дальнейших указаний".

Из-за стрельбы задержалась поездка Мелании Трамп

По данным CNN, инцидент повлиял на график первой леди США Мелании Трамп. Ее утренняя поездка несколько задержалась из-за сообщения о стрельбе.

Мелания Трамп вместе со второй леди США Ушей Венс отправились в штат Алабама, где планировали встретиться с семьями военных и учениками начальной школы накануне Дня благодарения.

На момент публикации CNN Белый дом не ответил, был ли президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 7 ноября на главной площади Кракова в Польше произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек. Следователи расследуют нападение как террористический акт. По предварительным данным, нападавший мог произвести десятки или даже сотни выстрелов.

Также Новини.LIVE писали о том, что 24 октября в Святошинском районе Киева конфликт между мужчинами завершился стрельбой. Один человек погиб, ещё один получил ранения. Полиция задержала подозреваемого.

США стрельба полиция Белый дом ранение Вашингтон
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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