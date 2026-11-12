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Головна Новини дня Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні: нападник наклав на себе руки

Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні: нападник наклав на себе руки

Ua ru
12 листопада 2026 19:13
Нападник у Вашингтоні вбив людину та поранив чотирьох, після чого застрелився Reuters
Правоохоронці залишають місце стрілянини у Вашингтоні. Фото: Reuters

У четвер, 12 листопада, поліція Вашингтона повідомила про завершення збройного протистояння з чоловіком, який влаштував стрілянину в центрі американської столиці. За уточненими даними, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Одного з постраждалих госпіталізували у критичному стані.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

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Поліція Вашингтона розповіла про смерть нападника

Виконувач обов'язків начальника поліції Вашингтона Джефф Керролл повідомив, що правоохоронці близько години вели переговори з озброєним чоловіком. Вони намагалися переконати його здатися.

Однак підозрюваний щонайменше двічі вистрілив крізь двері квартири в бік поліцейських.

Під час переговорів правоохоронці почули ще один постріл. Після цього вони силою відчинили двері та увійшли до помешкання.

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"Коли вони увійшли, то виявили підозрюваного з вогнепальним пораненням", — розповів Керролл.

Що відомо про постраждалих і можливий мотив стрілянини

Поліція уточнила, що одну людину знайшли мертвою у спортзалі. Чотирьох інших постраждалих доправили до лікарень.

Один із поранених перебуває у критичному стані. За попередньою оцінкою правоохоронців, життю ще трьох нічого не загрожує.

Причини нападу поки не встановлені. Водночас слідчі припускають, що підозрюваний міг мати конфлікт із керівництвом житлового будинку, де сталася стрілянина.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер також підтвердила, що Білий дім поінформували про інцидент.

Через стрілянину щонайменше 13 державних шкіл Вашингтона перевели в режим обмеженого доступу. Навчання тривало, але заходити до будівель та виходити з них було заборонено.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці 12 листопада невідомий відкрив стрілянину в районі Логан-Серкл у Вашингтоні. Спочатку він стріляв у спортзалі, а потім на вулиці. Після нападу чоловік забарикадувався у квартирі неподалік місця події.

Також Новини.LIVE писали про те, що 23 жовтня біля консульського відділу Посольства України у Вашингтоні знайшли підозрілий предмет. Людей евакуювали, а територію оточили. Вибухотехніки перевірили знахідку та встановили, що вона не становить небезпеки. Після цього посольство повернулося до звичайного режиму роботи.

США суїцид стрілянина Білий дім загиблі Вашингтон
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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