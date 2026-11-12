Правоохранители покидают место перестрелки в Вашингтоне. Фото: Reuters

В четверг, 12 ноября, полиция Вашингтона сообщила о завершении вооружённого противостояния с мужчиной, устроившим стрельбу в центре американской столицы. По уточнённым данным, один человек погиб, ещё четверо получили ранения. Один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Полиция Вашингтона сообщила о гибели нападавшего

Исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Джефф Керролл сообщил, что правоохранители около часа вели переговоры с вооруженным мужчиной. Они пытались убедить его сдаться.

Однако подозреваемый как минимум дважды выстрелил через дверь квартиры в сторону полицейских.

Во время переговоров правоохранители услышали еще один выстрел. После этого они силой открыли дверь и вошли в помещение.

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"Когда они вошли, то обнаружили подозреваемого с огнестрельным ранением", — рассказал Керролл.

Что известно о пострадавших и возможном мотиве стрельбы

Полиция уточнила, что одного человека нашли мертвым в спортзале. Четырех других пострадавших доставили в больницы.

Один из раненых находится в критическом состоянии. По предварительной оценке правоохранителей, жизни остальных троих ничего не угрожает.

Причины нападения пока не установлены. В то же время следователи предполагают, что у подозреваемого мог быть конфликт с руководством жилого дома, где произошла стрельба.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер также подтвердила, что Белый дом был проинформирован об инциденте.

Из-за стрельбы по меньшей мере 13 государственных школ Вашингтона перевели в режим ограниченного доступа. Занятия продолжались, но входить в здания и выходить из них было запрещено.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 12 ноября неизвестный открыл стрельбу в районе Логан-Серкл в Вашингтоне. Сначала он стрелял в спортзале, а затем на улице. После нападения мужчина забаррикадировался в квартире недалеко от места происшествия.

Также Новини.LIVE писали о том, что 23 октября возле консульского отдела Посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет. Людей эвакуировали, а территорию оцепили. Взрывотехники проверили находку и установили, что она не представляет опасности. После этого посольство вернулось к обычному режиму работы.