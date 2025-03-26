Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Стратегія готовності — в ЄС закликають мати триденні запаси arrow

Стратегія готовності — в ЄС закликають мати триденні запаси

26 березня 2025 08:07
Аркадій Пастула - Редактор
Єврокомісія закликає громадян ЄС мати запаси на 72 години
Єврокомісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб. Фото: МОЗ
Аркадій Пастула - Редактор

Єврокомісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб заявила, щоб всі жителі Європейського Союзу мали триденні запаси. Вона представила "стратегію готовності", що передбачає створення планів реагування на кризові ситуації.

Про це Аджа Лябіб сказала в інтервʼю AFP, передає "Європейська правда".

Читайте також:

Триденні запаси

В Єврокомісії хочуть, аби кожен громадянин мав запаси на перші 72 години кризової ситуації. 

"Знання того, що робити в разі небезпеки, програвання різних сценаріїв – це також спосіб запобігти паніці", — зазначила Лябіб.

Відомо, що "стратегію готовності" офіційно представлять 26 березня. Згідно з нею, людей закличуть запастися важливими речами. Зокрема, йдеться про сірники, документи у водонепроникному чохлі, воду та енергетичні батончики.

Лябіб зауважила, що ЄС хоче сприяти проведенню "національного дня готовності", спрямованого на забезпечення виконання країнами-членами своїх планів.

Нагадаємо, Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Україна матиме право брати участь у закупівлях SAFE.

Також Президент Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив, що Європа нині зосереджена на власній економічній програмі.

Європейський союз Єврокомісія небезпека люди паніка
Реклама
Реклама
Реклама