Еврокомиссия призывает граждан ЕС иметь запасы на 72 часа

Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб. Фото: Минздрав

Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб заявила, чтобы все жители Европейского Союза имели трехдневные запасы. Она представила "стратегию готовности", которая предусматривает создание планов реагирования на кризисные ситуации.

Об этом Аджа Лябиб сказала в интервью AFP, передает "Европейская правда".

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В Еврокомиссии хотят, чтобы каждый гражданин имел запасы на первые 72 часа кризисной ситуации.

"Знание того, что делать в случае опасности, проигрывание различных сценариев — это также способ предотвратить панику", — отметила Лябиб.

Известно, что "стратегию готовности" официально представят 26 марта. Согласно ей, людей призовут запастись важными вещами. В частности, речь идет о спичках, документах в водонепроницаемом чехле, воде и энергетических батончиках.

Лябиб отметила, что ЕС хочет способствовать проведению "национального дня готовности", направленного на обеспечение выполнения странами-членами своих планов.

Напомним, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина будет иметь право участвовать в закупках SAFE.

Также Президент Европейского Совета Антониу Кошта отметил, что Европа сейчас сосредоточена на собственной экономической программе.