Кошта заявив, що Європа вживає заходи для прискорення росту економіки

Голова Євроради Антоніу Кошта. Фото: euronews

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що сьогодні Європа зосереджується на власній економічній програмі, оскільки це є основа процвітання континенту і добробуту громадян. Зокрема, усі члени ЄС погоджуються, що їм потрібно прискорити свою економічну програму.

Про це Кошта заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передають кореспонденти Новини.LIVE.

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"І саме це зробила сьогодні Європейська Рада, ухваливши важливі рішення у трьох ключових сферах: скорочення зайвої бюрократії, здешевлення енергії для громадян і компаній, а також перетворення заощаджень на продуктивні інвестиції", — зазначив Кошта.

Він висловив подяку Європейській комісії та її очільниці Урсулі фон дер Ляєн за роботу в цих напрямках напередодні Євроради, яка відбулась. За його словами, ця робота забезпечила відмінну і необхідну основу для рішень Європи сьогодні.

"Сьогодні ми погодили чіткі цілі, конкретні завдання та визначені терміни. Завдяки скороченню бюрократії на 25% для всіх компаній та на 35% для малого і середнього бізнесу, ми спростимо діяльність для всіх компаній у нашому економічному просторі. Завдяки заходам зі зниження цін на енергію ми допоможемо компаніям бути більш конкурентоспроможними. Завдяки інтеграції наших фінансових ринків бізнес та громадяни отримають доступ до фінансування для інноваційних компаній", — поінформував він.

За словами президента Євроради, повернення до звичайного ведення справ — це не варіант, оскільки станом на сьогодні близько 300 млрд євро заощаджень громадян ЄС щороку витікають за межу європейських ринків.

"Це 300 мільярдів євро, які не фінансують бізнес у Європейському Союзі. Тож сьогодні ми робимо кроки вперед у спрощенні процедур, зниженні витрат на енергію та залученні приватних інвестицій. Наші цілі зрозумілі: створити більше робочих місць, більше якісних робочих місць, зміцнити ключові галузі, такі як автомобільна, сталеливарна та металургійна промисловість. Ми прагнемо, щоб Європа залишалася континентом інновацій та технологічної динаміки", — пояснив Антоніу Кошта.

Також вчора було наголошено, що всі ці зусилля мають відповідати кліматичним цілям, які були спільно узгоджені. Все тому, до конкурентоспроможність та сталість цілком сумісні, якщо діяти правильно.

"Стала економіка — це також соціально справедлива економіка, економіка, яка не залишає нікого осторонь. Саме тому сьогодні ми знову підтвердили нашу прихильність до європейської соціальної моделі та важливості Європейського стовпа соціальних прав", — резюмував глава Євроради.

Нагадаємо, що Антоніу Кошта також поінформував, що підтримка України на 2025 рік вже забезпечена. Водночас Європа розглядає шляхи, щоб збільшити цю допомогу, а також запевнив, що нашу країну будуть підтримувати і після завершення війни.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі у Брюсселі розповів журналістам, що включає в себе план розвитку європейської оборони. Зокрема, це спільні проєкти, індустріальне співробітництво, закупівлі та інше.