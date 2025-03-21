Кошта заявив, що підтримка України на 2025 рік вже є

Антоніу Кошта. Фото: CNN

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що підтримка України у 2025 році вже забезпечена. Водночас, розглядаються шляхи збільшення цієї підтримки, а також нашу країни будуть підтримувати після завершення війни.

Про це Кошта заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передають кореспонденти Новини.LIVE.

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"Я вважаю, що президентка Європейської комісії може надати більше деталей, але спершу, ми вже забезпечили підтримку, фінансову підтримку та військову підтримку для України протягом 2025 року", — сказав Кошта.

Він зазначив, що завдяки пакету, який Європейська комісія представила два тижні тому, вдалося розширити можливості "для різних держав-членів збільшити свою підтримку Україні". Зокрема, станом на цей момент щонайменше 15 мільярдів євро вже було зобов’язано різними державами-членами, і вони працюють над тим, щоб продовжити цю підтримку.

"Ми також продовжуємо вивчати інші шляхи збільшення нашої підтримки Україні. Це очевидно: наша підтримка України триває з першого дня цієї війни, і ми будемо непохитно продовжувати її до завершення цієї війни. А після війни ми продовжимо підтримувати Україну в питаннях безпеки, гарантій миру і, найважливіше, в інтеграції України до Європейського Союзу", — резюмував Кошта.

Нагадаємо, що в середу, 19 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Євроради Антоніо Кошту. Зокрема, сторони говорили про участь України в ініціативі з переозброєння Європи.

Також днями Зеленським на онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України зазначив, що наша країна візьме участь у посиленні обороноздатності Європи.