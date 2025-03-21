Кошта заявил, что поддержка Украины на 2025 год уже есть

Антониу Кошта. Фото: CNN

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что поддержка Украины в 2025 году уже обеспечена. В то же время, рассматриваются пути увеличения этой поддержки, а также нашу страну будут поддерживать после завершения войны.

Об этом Кошта заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, передают корреспонденты Новини.LIVE.

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"Я считаю, что президент Европейской комиссии может предоставить больше деталей, но сначала, мы уже обеспечили поддержку, финансовую поддержку и военную поддержку для Украины в течение 2025 года", — сказал Кошта.

Он отметил, что благодаря пакету, который Европейская комиссия представила две недели назад, удалось расширить возможности "для различных государств-членов увеличить свою поддержку Украине". В частности, по состоянию на данный момент по меньшей мере 15 миллиардов евро уже было обязано различными государствами-членами, и они работают над тем, чтобы продолжить эту поддержку.

"Мы также продолжаем изучать другие пути увеличения нашей поддержки Украине. Это очевидно: наша поддержка Украины продолжается с первого дня этой войны, и мы будем непоколебимо продолжать ее до завершения этой войны. А после войны мы продолжим поддерживать Украину в вопросах безопасности, гарантий мира и, самое важное, в интеграции Украины в Европейский Союз", — резюмировал Кошта.

Напомним, что в среду, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антонио Кошту. В частности, стороны говорили об участии Украины в инициативе по перевооружению Европы.

Также на днях Зеленским на онлайн-встрече лидеров стран по поддержке Украины отметил, что наша страна примет участие в усилении обороноспособности Европы.