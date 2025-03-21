Кошта заявил, что Европа принимает меры для ускорения роста экономики

Председатель Евросовета Антониу Кошта. Фото: euronews

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что сегодня Европа сосредотачивается на собственной экономической программе, поскольку это является основой процветания континента и благосостояния граждан. В частности, все члены ЕС соглашаются, что им нужно ускорить свою экономическую программу.

Об этом Кошта заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, передают корреспонденты Новини.LIVE.

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"И именно это сделал сегодня Европейский Совет, приняв важные решения в трех ключевых сферах: сокращение лишней бюрократии, удешевление энергии для граждан и компаний, а также превращение сбережений в продуктивные инвестиции", — отметил Кошта.

Он выразил благодарность Европейской комиссии и ее руководительнице Урсуле фон дер Ляйен за работу в этих направлениях накануне Евросовета, который состоялся. По его словам, эта работа обеспечила отличную и необходимую основу для решений Европы сегодня.

"Сегодня мы согласовали четкие цели, конкретные задачи и определенные сроки. Благодаря сокращению бюрократии на 25% для всех компаний и на 35% для малого и среднего бизнеса, мы упростим деятельность для всех компаний в нашем экономическом пространстве. Благодаря мерам по снижению цен на энергию мы поможем компаниям быть более конкурентоспособными. Благодаря интеграции наших финансовых рынков бизнес и граждане получат доступ к финансированию для инновационных компаний", — проинформировал он.

По словам президента Евросовета, возвращение к обычному ведению дел — это не вариант, поскольку на сегодня около 300 млрд евро сбережений граждан ЕС ежегодно утекают за пределы европейских рынков.

"Это 300 миллиардов евро, которые не финансируют бизнес в Европейском Союзе. Поэтому сегодня мы делаем шаги вперед в упрощении процедур, снижении затрат на энергию и привлечении частных инвестиций. Наши цели понятны: создать больше рабочих мест, больше качественных рабочих мест, укрепить ключевые отрасли, такие как автомобильная, сталелитейная и металлургическая промышленность. Мы хотим, чтобы Европа оставалась континентом инноваций и технологической динамики", — пояснил Антониу Кошта.

Также вчера было отмечено, что все эти усилия должны соответствовать климатическим целям, которые были совместно согласованы. Все потому, что конкурентоспособность и устойчивость вполне совместимы, если действовать правильно.

"Устойчивая экономика — это также социально справедливая экономика, экономика, которая не оставляет никого в стороне. Именно поэтому сегодня мы вновь подтвердили нашу приверженность европейской социальной модели и важности Европейского столпа социальных прав", — резюмировал глава Евросовета.

Напомним, что Антониу Кошта также проинформировал, что поддержка Украины на 2025 год уже обеспечена. В то же время Европа рассматривает пути, чтобы увеличить эту помощь, а также заверил, что нашу страну будут поддерживать и после завершения войны.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе рассказал журналистам, что включает в себя план развития европейской обороны. В частности, это совместные проекты, индустриальное сотрудничество, закупки и прочее.