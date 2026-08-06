Стефанішину підозрюють у збагаченні на 13,9 млн грн: нові подробиці

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Колишній віцепрем'єр-міністерці — міністерці юстиції Ользі Стефанішиній оголосили підозру у неправдивому декларуванні та незаконному збагаченні на суму понад 13,9 млн грн. За даними НАБУ та САП, ексурядовиця оформлювала елітну нерухомість та авто преміумкласу на родичів і підлеглих, у суді вже обрано для неї запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Новини.LIVE.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 млн гривень

Правоохоронці з'ясували, що у користуванні та фактичній власності колишньої посадовиці перебувала ціла низка коштовних активів, які вона приховала від декларування.

Зокрема, колишня чиновниця купила дві квартири в столичному житловому комплексі "Файна Таун" загальною вартістю майже 11 млн грн, що були юридично оформлені на її подругу. Ще одне житло у київському ЖК бізнес-класу "Львівська площа" чиновниця записала на власну матір, тоді як її батько став формальним власником декількох нежитлових приміщень та паркувального місця у цьому ж комплексі.

Окрім цього, для пересування посадовиця використовувала кросовер Mercedes-Benz GLC 220 d, зареєстрований на її підлеглого.

Паралельно колишня очільниця Мін'юсту планувала придбання заміського будинку поблизу Києва вартістю близько 550 тис. дол. США. Розрахуватися за заміський будинок вона хотіла наступним чином: гроші продавцю 250 тис. дол. США вона планувала передати готівковими коштами та переоформленням на нього двох вищезгаданих квартир у ЖК "Файна Таун".

Але ця угода так і не відбулася, оскільки посадовиця відмовилася від покупки. В НАБУ припускають, що причиною стало майбутнє призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

Також в Антикорупційному бюро зауважили, що сума офіційних доходів ексурядовиці не перекривала її реальних видатків. З початку 2024 року до середини 2025 року чиновниця заробила законним шляхом близько 3,7 млн грн, однак виключно з її банківських рахунків у цей же період було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

Як писали раніше Новини.LIVE, на судовому засідання колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експосолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що не визнає висунутих їй звинувачень. Під час судового засідання вона зазначила, що вважає підозру необґрунтованою та має намір захищати свою позицію в межах правового поля.

За словами Стефанішиної, вона свідомо повернулася до України, аби особисто брати участь у всіх необхідних процесуальних діях. Політикиня наголосила, що не планує переховуватися від слідства чи уникати судового розгляду, а готова доводити свою правоту відповідно до встановленої законом процедури.

Раніше правоохоронці розпочали процесуальні дії, у межах яких фігурує ім'я Ольги Стефанішиної. Вона зазначила, що сам факт проведення слідчих заходів не означає доведення вини людини, а є лише етапом роботи правоохоронної системи.

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що слідство має претензії щодо можливого впливу Стефанішиної на кадрові рішення у низці антикорупційних структур.

Окремо стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у Сполучених Штатах Америки. Документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави, його датовано 3 серпня.

