Стефанішина: Зеленський не просив мене йти у відставку

Ольга Стефанішина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Посолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що Президент Володимир Зеленський не просив її йти у відставку. За її словами, глава держави навпаки, хоче, щоб вона продовжувала працювати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Що сказала Стефанішина про нібито прохання "піти у відставку" та скандал з майном

"Він (Зеленський — ред.) не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла... Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план... Ми працювали над ним, і, по суті, ми знаходимося там, де хотіли бути", — сказала Стефанішина.

Окрім того, очільниця українського диппредставництва у США відреагувала на звинувачення щодо того, що вона нібито не задекларувала майно.

"Ви знаєте, що всі, хто знаходиться у близькому колі президента, піддаються підозрі в багатьох речах, і справді є спроба висунути звинувачення щодо того, як я декларувала своє майно... Це абсолютно нормальний процес", — заявила вона.

Резюмуючи Стефанішина додала, що якщо буде потрібно, то вона готова повернутися до України та "представити свої аргументи" у цьому контексті. За її словами, процес буде публічним.

"Це буде публічно. Це не пов'язано з моєю офіційною посадою, чи з тим, що я використовувала під час своєї офіційної посади, чи з чимось пов'язаним з цим. Але водночас дискусія триває", — підсумувала посолка України у США

Що передувало

Раніше у ЗМІ була інформація, що мати Ольги Стефанішиної — Надія Кравець — придбала у Києві трикімнатну квартиру площею 99,8 квадратних метрів у житловому комплексі "Львівська площа".

Згідно з оприлюдненими документами, вартість нерухомості становила 3,04 млн гривень, що на момент укладення угоди відповідало приблизно 83,2 тис. доларів.

Водночас повідомлялося, що у жовтні 2022 року мінімальна ціна трикімнатних квартир від забудовника в цьому ЖК починалася від 12 млн гривень.

Сама Стефанішина пояснювала, що її батьки інвестували в цю нерухомість ще у 2019 році, коли вартість одного квадратного метра становила близько 29 тисяс гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 липня ЗМІ писали, що Ольга Стефанішина найближчим часом завершить дипломатичну службу. Стверджувалося, що це рішення вона ухвалила за власною ініціативою.

Також ми писали, що за словами Президента Володимира Зеленського, посаду посла може зайняти експрем'єрка Юлія Свириденко.