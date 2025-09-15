Ольга Стефанішина приступила до роботи послом України в США

Хвилина мовчання. Фото: x.com/StefanishynaO

Ольга Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах Америки. Вона наголосила, що несе в собі мужність та стійкість народу.

Про це Ольга Стефанішина повідомила у соцмережі X у понеділок, 15 вересня.

Посол України у США

Стефанішина розпочала свою місію хвилиною мовчання, аби вшанувати людей, які віддали життя за незалежність та свободу України.

"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність — захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", — наголосила вона.

Вона нагадала, що з 2022 року щодня о 09:00 в Україні оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання.

Допис Стефанішиної. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 серпня український лідер Володимир Зеленський призначив Стефанішину новим послом у США.

А 17 липня глава держави призначив Стефанішину Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.