Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стефанішина почала роботу на посаді посла у США

Стефанішина почала роботу на посаді посла у США

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 22:24
Ольга Стефанішина приступила до роботи послом України в США
Хвилина мовчання. Фото: x.com/StefanishynaO

Ольга Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах Америки. Вона наголосила, що несе в собі мужність та стійкість народу.

Про це Ольга Стефанішина повідомила у соцмережі X у понеділок, 15 вересня.

Реклама
Читайте також:

Посол України у США

Стефанішина розпочала свою місію хвилиною мовчання, аби вшанувати людей, які віддали життя за незалежність та свободу України.

Хвилина мовчання в США
Хвилина мовчання. Фото: x.com/StefanishynaO

"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність — захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", — наголосила вона.

Вона нагадала, що з 2022 року щодня о 09:00 в Україні оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання.

null
Допис Стефанішиної. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 серпня український лідер Володимир Зеленський призначив Стефанішину новим послом у США.

А 17 липня глава держави призначив Стефанішину Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Ольга Стефанішина США посол Україна хвилина мовчання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації