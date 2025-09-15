Ольга Стефанішина приступила до роботи послом України в США

Стефанішина почала роботу на посаді посла у США
Ольга Стефанішина розпочала роботу на посаді посла України у Сполучених Штатах Америки. Вона наголосила, що несе в собі мужність та стійкість народу.
Про це Ольга Стефанішина повідомила у соцмережі X у понеділок, 15 вересня.
Посол України у США
Стефанішина розпочала свою місію хвилиною мовчання, аби вшанувати людей, які віддали життя за незалежність та свободу України.
"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність — захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", — наголосила вона.
Вона нагадала, що з 2022 року щодня о 09:00 в Україні оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання.
Нагадаємо, 27 серпня український лідер Володимир Зеленський призначив Стефанішину новим послом у США.
А 17 липня глава держави призначив Стефанішину Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.
