Стефанишина начала работу в должности посла в США

Стефанишина начала работу в должности посла в США

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 22:24
Ольга Стефанишина приступила к работе послом Украины в США
Минута молчания. Фото: x.com/StefanishynaO

Ольга Стефанишина начала работу в должности посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Она подчеркнула, что несет в себе мужество и стойкость народа.

Об этом Ольга Стефанишина сообщила в соцсети X в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Посол Украины в США

Стефанишина начала свою миссию минутой молчания, чтобы почтить людей, которые отдали жизнь за независимость и свободу Украины.

Хвилина мовчання в США
Минута молчания. Фото: x.com/StefanishynaO

"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность — защищаем суверенитет, укрепляем партнерские отношения и стремимся к справедливому и прочному миру", — подчеркнула она.

Она напомнила, что с 2022 года ежедневно в 09:00 в Украине объявляют общенациональную минуту молчания.

null
Пост Стефанишиной. Фото: скриншот

Напомним, 27 августа украинский лидер Владимир Зеленский назначил Стефанишину новым послом в США.

А 17 июля глава государства назначил Стефанишину Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Ольга Стефанишина США посол Украина минута молчания
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
