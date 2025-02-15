Закінчення війни та безпека ЄС — Стефанішина оцінила зобов’язання Трампа

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп зобов’язаний забезпечити мир у Європі, але це не означає, що він відповідальний за підзвітність Росії, справедливість та всі інші елементи європейської безпеки. Він отримав голоси американців завдяки своїм рішенням і зобов’язанням і тепер має їх виконувати.

Про це заявила віцепремʼєрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

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Віцепремʼєрка зазначила, що президент США Дональд Трамп має взяти на себе ключову роль у встановленні миру в Європі.

"Але це не означає, що Трамп відповідає за підзвітність Росії, справедливість та всі інші аспекти європейської безпеки. Він отримав голоси американців завдяки своїм рішенням і зобов’язанням, і тепер має їх виконувати", — заявила спікерка.

Стефанішина також наголосила, що сьогодні відчуває значно більше впевненості, ніж у лютому 2022 року. Вона пояснила це єдністю демократичного світу та готовністю європейських лідерів підтримувати Україну.

"Я можу підтвердити, що почуваюся набагато впевненіше, ніж 7 лютого, коли почалася війна, тому що знаю: попри всі труднощі у нашому демократичному таборі, ми справді єдині. Я бачу, що європейські лідери — ті, хто присутній тут на панелі, ті, хто бере участь у цій зустрічі, — готові. Вони готові взяти на себе більше відповідальності. Вони готові твердо стояти на боці України. І цей момент найбільше відчувають саме українці, адже ми знаємо, що означає не мати на кого покластися. Це не було очевидним 24 лютого, але зараз надзвичайно важливо, що Європейський Союз стоїть поруч з Україною", — додала віцепремʼєрка.

За її словами, підтримка Європейського Союзу зараз виходить далеко за межі питання євроінтеграції.

"Йдеться не лише про вступ до ЄС, а і про готовність взяти на себе все необхідне для завершення війни. Це не просто розподіл тягаря у вигляді фінансових зобов’язань і військової допомоги — це спільна відповідальність усіх нас. Але водночас мене непокоять деякі сигнали з боку частини американської адміністрації та її представників, на які я також хочу звернути увагу", — підсумувала Стефанішина.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, як можна вплинути на президента США, щоб він залучив Європу до переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

Також ми писали, що рішення про закінчення війни можуть ухвалити найближчими днями чи тижнями.