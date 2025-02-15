Окончание войны и безопасность ЕС — Стефанишина оценила обязательства Трампа

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп обязан обеспечить мир в Европе, но это не означает, что он ответственен за подотчетность России, справедливость и все другие элементы европейской безопасности. Он получил голоса американцев благодаря своим решениям и обязательствам и теперь должен их выполнять.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, сообщают Новини.LIVE.

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Вице-премьер отметила, что президент США Дональд Трамп должен взять на себя ключевую роль в установлении мира в Европе.

"Но это не означает, что Трамп отвечает за подотчетность России, справедливость и все другие аспекты европейской безопасности. Он получил голоса американцев благодаря своим решениям и обязательствам и теперь должен их выполнять", — заявила спикер.

Стефанишина также отметила, что сегодня чувствует гораздо больше уверенности, чем в феврале 2022 года. Она объяснила это единством демократического мира и готовностью европейских лидеров поддерживать Украину.

"Я могу подтвердить, что чувствую себя гораздо увереннее, чем 24 февраля, когда началась война, потому что знаю: несмотря на все трудности в нашем демократическом лагере, мы действительно едины. Я вижу, что европейские лидеры — те, кто присутствует здесь на панели, те, кто участвует в этой встрече, — готовы. Они готовы взять на себя больше ответственности. Они готовы твердо стоять на стороне Украины. И этот момент больше всего чувствуют именно украинцы, ведь мы знаем, что значит не иметь на кого положиться. Это не было очевидным 24 февраля, но сейчас чрезвычайно важно, что Европейский Союз стоит рядом с Украиной", — добавила вице-премьер.

По ее словам, поддержка Европейского Союза сейчас выходит далеко за пределы вопроса евроинтеграции.

"Речь идет не только о вступлении в ЕС, но и о готовности взять на себя все необходимое для завершения войны. Это не просто распределение бремени в виде финансовых обязательств и военной помощи — это общая ответственность всех нас. Но в то же время меня беспокоят некоторые сигналы со стороны части американской администрации и ее представителей, на которые я также хочу обратить внимание", — подытожила Стефанишина.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, как можно повлиять на президента США, чтобы он привлек Европу к переговорному процессу по завершению войны в Украине.

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