Стефанчук провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Києві 17 лютого

Зустріч Стефанчука з делегацією Сенату США у Києві. Фото: скриншот

У понеділок, 17 лютого, до Києва прибула двопартійна делегація Сенату США у складі сенаторки Джин Шахін, а також сенаторів Тома Тілліса та Майкла Беннета. У будівлі Верховної Ради їх зустрічав голова парламенту Руслан Стефанчук, після чого відбулися переговори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Стефанчука.

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Стефанчук наголосив, що гості, які завітали до України, є справжніми друзями нашої країни.

"Це справжні друзі України, які разом із багатьма американськими законодавцями з обох партій докладають усіх зусиль для підтримки нашої країни в боротьбі за свободу", — написав він.

Також Стефанчук зазначив ключові аспекти щодо миру в Україні, співпраці із США і не тільки, розповівши теми того, що обговорювалося. Зокрема, це:

мир через силу . Глава ВР переконаний, що саме цей підхід принесе мир Україні. Країна-агресор, у свою чергу, має відчути всю силу "великої Америки, яка завжди стояла на захисті демократії, свободи і справедливості";

. Глава ВР переконаний, що саме цей підхід принесе мир Україні. Країна-агресор, у свою чергу, має відчути всю силу "великої Америки, яка завжди стояла на захисті демократії, свободи і справедливості"; співпраця з Конгресом США . Стефанчук поінформував, що розвиток глибоких та системних відносин зі 119-м Конгресом США на двопартійній та двопалатній основі залишається важливим пріоритетом;

. Стефанчук поінформував, що розвиток глибоких та системних відносин зі 119-м Конгресом США на двопартійній та двопалатній основі залишається важливим пріоритетом; використання заморожених активів РФ . Голова парламенту наголосив, що Росія повинна заплатити за війну. У контексті цього сторони обговорили механізми використання знерухомлених російських суверенних активів для допомоги Україні;

. Голова парламенту наголосив, що Росія повинна заплатити за війну. У контексті цього сторони обговорили механізми використання знерухомлених російських суверенних активів для допомоги Україні; посилення санкцій проти РФ . Стефанчук наголосив, що санкційна політика має бути жорсткою та безкомпромісною: "Обговорили подальше розширення санкцій проти банківського, фінансового та енергетичного секторів РФ, включно з атомною галуззю та тіньовим флотом", — сказав він;

. Стефанчук наголосив, що санкційна політика має бути жорсткою та безкомпромісною: "Обговорили подальше розширення санкцій проти банківського, фінансового та енергетичного секторів РФ, включно з атомною галуззю та тіньовим флотом", — сказав він; гарантії безпеки та НАТО . Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна потребує надійних механізмів безпеки. За його словами, найкраща гарантія — це членство нашої країни в НАТО. У свою чергу українська армія є найсильнішою в Європі, а її досвід, як пише Стефанчук, зміцнить безпеку всього Альянсу;

. Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна потребує надійних механізмів безпеки. За його словами, найкраща гарантія — це членство нашої країни в НАТО. У свою чергу українська армія є найсильнішою в Європі, а її досвід, як пише Стефанчук, зміцнить безпеку всього Альянсу; економічна співпраця та відновлення України. Стефанчук запросив американських партнерів інвестувати в майбутнє України вже зараз: — "США можуть стати ключовим гравцем у нашій післявоєнній відбудові – від оборонної промисловості до енергетики".

"Ми готові до переговорів, але тільки на умовах справедливого миру. Україна бореться за перемогу, і наші союзники знають: без України миру в Європі не буде. Дякую нашим друзям у США за непохитну підтримку", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада хоче ухвалювати закони щодо євроінтеграції швидше.

Також ми писали, що за словами спецпредставника Трампа з питань російсько-української війни Кіта Келлога, ніхто не змусить українського президента Володимира Зеленського підписати мирну угоду. Остаточне рішення прийматиме сам глава держави та країна.