Стефанчук провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США в Киеве 17 февраля

Встреча Стефанчука с делегацией Сената США в Киеве. Фото: скриншот

В понедельник, 17 февраля, в Киев прибыла двухпартийная делегация Сената США в составе сенаторки Джин Шахин, а также сенаторов Тома Тиллиса и Майкла Беннета. В здании Верховной Рады их встречал председатель парламента Руслан Стефанчук, после чего состоялись переговоры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Стефанчука.

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Стефанчук подчеркнул, что гости, которые посетили Украину, являются настоящими друзьями нашей страны.

"Это настоящие друзья Украины, которые вместе со многими американскими законодателями из обеих партий прилагают все усилия для поддержки нашей страны в борьбе за свободу", — написал он.

Также Стефанчук отметил ключевые аспекты относительно мира в Украине, сотрудничества с США и не только, рассказав темы того, что обсуждалось. В частности, это:

мир через силу . Глава ВР убежден, что именно этот подход принесет мир Украине. Страна-агрессор, в свою очередь, должна почувствовать всю силу "великой Америки, которая всегда стояла на защите демократии, свободы и справедливости";

. Глава ВР убежден, что именно этот подход принесет мир Украине. Страна-агрессор, в свою очередь, должна почувствовать всю силу "великой Америки, которая всегда стояла на защите демократии, свободы и справедливости"; сотрудничество с Конгрессом США . Стефанчук сообщил, что развитие глубоких и системных отношений со 119-м Конгрессом США на двухпартийной и двухпалатной основе остается важным приоритетом;

. Стефанчук сообщил, что развитие глубоких и системных отношений со 119-м Конгрессом США на двухпартийной и двухпалатной основе остается важным приоритетом; использование замороженных активов РФ . Председатель парламента подчеркнул, что Россия должна заплатить за войну. В контексте этого стороны обсудили механизмы использования обездвиженных российских суверенных активов для помощи Украине;

. Председатель парламента подчеркнул, что Россия должна заплатить за войну. В контексте этого стороны обсудили механизмы использования обездвиженных российских суверенных активов для помощи Украине; усиление санкций против РФ . Стефанчук подчеркнул, что санкционная политика должна быть жесткой и бескомпромиссной: "Обсудили дальнейшее расширение санкций против банковского, финансового и энергетического секторов РФ, включая атомную отрасль и теневой флот", — сказал он;

. Стефанчук подчеркнул, что санкционная политика должна быть жесткой и бескомпромиссной: "Обсудили дальнейшее расширение санкций против банковского, финансового и энергетического секторов РФ, включая атомную отрасль и теневой флот", — сказал он; гарантии безопасности и НАТО . Председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украина нуждается в надежных механизмах безопасности. По его словам, лучшая гарантия — это членство нашей страны в НАТО. В свою очередь украинская армия является сильнейшей в Европе, а ее опыт, как пишет Стефанчук, укрепит безопасность всего Альянса;

. Председатель Верховной Рады подчеркнул, что Украина нуждается в надежных механизмах безопасности. По его словам, лучшая гарантия — это членство нашей страны в НАТО. В свою очередь украинская армия является сильнейшей в Европе, а ее опыт, как пишет Стефанчук, укрепит безопасность всего Альянса; экономическое сотрудничество и восстановление Украины. Стефанчук пригласил американских партнеров инвестировать в будущее Украины уже сейчас: - "США могут стать ключевым игроком в нашем послевоенном восстановлении - от оборонной промышленности до энергетики".

"Мы готовы к переговорам, но только на условиях справедливого мира. Украина борется за победу, и наши союзники знают: без Украины мира в Европе не будет. Спасибо нашим друзьям в США за непоколебимую поддержку", — резюмировал он.

Напомним, недавно Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада хочет принимать законы по евроинтеграции быстрее.

Также мы писали, что по словам спецпредставителя Трампа по вопросам российско-украинской войны Кита Келлога, никто не заставит украинского президента Владимира Зеленского подписать мирное соглашение. Окончательное решение будет принимать сам глава государства и страна.