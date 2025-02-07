Стефанчук анонсував швидше ухвалення законів для євроінтеграції України

Верховна Рада України. Фото: rada.gov.ua

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Рада хоче ухвалювати закони щодо євроінтеграції швидше. Наразі триває розгляд законопроєкту.

Про це Руслан Стефанчук сказав на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" у пʼятницю, 7 лютого.

Читайте також:

Закони щодо євроінтеграції

За словами Стефанчука, Євроінтеграція є надзвичайно масштабним процесом, що потребує максимальної чіткості та злагодженості всіх демократичних інституцій, включаючи проведення реформ у Верховній Раді.

"Тому перше, що ми запропонували разом з колегами, це законопроєкт 8242 за моїм авторством, авторством Олександра Корнієнка, Олени Кондратюк і багатьох інших, це так званий фаст-трек для роботи євроінтеграційного законодавства", — сказав він.

Очільник Ради зазначив, що наразі цей законопроєкт розглядають. За його словами, у нього є потенціал бути прийнятим.

"Тобто будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним, до якого не має питань ні з боку уряду, як того, хто буде вносити цей законопроєкт, ні з боку парламенту, він може прийматися в одне читання, як закон. Це суттєво спростить проходження багатьох законопроєктів", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, нардеп Валентин Наливайченко розповів, що цього року Україна розпочне переговори щодо вступу до Європейського Союзу.

Також Естонія активно підтримує Україну на шляху до членства в ЄС та виступає за старт переговорів.