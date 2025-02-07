Стефанчук анонсував швидше ухвалення законів для євроінтеграції України

Закони про євроінтеграцію ухвалюватимуть швидше, — Стефанчук
Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Рада хоче ухвалювати закони щодо євроінтеграції швидше. Наразі триває розгляд законопроєкту.
Про це Руслан Стефанчук сказав на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" у пʼятницю, 7 лютого.
Закони щодо євроінтеграції
За словами Стефанчука, Євроінтеграція є надзвичайно масштабним процесом, що потребує максимальної чіткості та злагодженості всіх демократичних інституцій, включаючи проведення реформ у Верховній Раді.
"Тому перше, що ми запропонували разом з колегами, це законопроєкт 8242 за моїм авторством, авторством Олександра Корнієнка, Олени Кондратюк і багатьох інших, це так званий фаст-трек для роботи євроінтеграційного законодавства", — сказав він.
Очільник Ради зазначив, що наразі цей законопроєкт розглядають. За його словами, у нього є потенціал бути прийнятим.
"Тобто будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним, до якого не має питань ні з боку уряду, як того, хто буде вносити цей законопроєкт, ні з боку парламенту, він може прийматися в одне читання, як закон. Це суттєво спростить проходження багатьох законопроєктів", — додав Стефанчук.
Нагадаємо, нардеп Валентин Наливайченко розповів, що цього року Україна розпочне переговори щодо вступу до Європейського Союзу.
Також Естонія активно підтримує Україну на шляху до членства в ЄС та виступає за старт переговорів.
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