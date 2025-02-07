Стефанчук анонсировал более быстрое принятие законов для евроинтеграции Украины

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Рада хочет принимать законы по евроинтеграции быстрее. Сейчас идет рассмотрение законопроекта.

Об этом Руслан Стефанчук сказал на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" в пятницу, 7 февраля.

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По словам Стефанчука, Евроинтеграция является чрезвычайно масштабным процессом, требующим максимальной четкости и слаженности всех демократических институтов, включая проведение реформ в Верховной Раде.

"Поэтому первое, что мы предложили вместе с коллегами, это законопроект 8242 с моим авторством, авторством Александра Корниенко, Елены Кондратюк и многих других, это так называемый фаст-трек для работы евроинтеграционного законодательства", — сказал он.

Глава Рады отметил, что сейчас этот законопроект рассматривают. По его словам, у него есть потенциал быть принятым.

"То есть любой законопроект, который признан евроинтеграционным, к которому нет вопросов ни со стороны правительства, как того, кто будет вносить этот законопроект, ни со стороны парламента, он может приниматься в одно чтение, как закон. Это существенно упростит прохождение многих законопроектов", — добавил Стефанчук.

Напомним, нардеп Валентин Наливайченко рассказал, что в этом году Украина начнет переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Также Эстония активно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС и выступает за старт переговоров.