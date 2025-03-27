У Верховній Раді закрили засідання — яка причина

Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у четвер, 27 березня, закрив засідання. Це сталося після того, як народні депутати почали блокувати трибуну.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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Закриття засідання Ради

"Ми вимагали розглянути закон самого спікера, щоб за те, якщо урядовці не хочуть приходити в Раду на виклик депутатів — буде відповідальність", — написав Гончаренко.

Скриншот допису Гончаренка

За його словами, хоча сьогодні робота парламенту вже закінчилася, але депутати не розходяться, "бо хочуть ще працювати".

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт №11387 передбачає запровадження відповідальності для посадовців за неявку на виклик парламенту. Він пропонує накладення штрафу від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, днями парламент ухвалив підвищення зарплат працівникам міністерств.

Також стало відомо, скільки заробляють народні депутати України. НАЗК оприлюднило декларації доходів за 2024 рік.