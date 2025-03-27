В Верховной Раде закрыли заседание — какая причина

Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в четверг, 27 марта, закрыл заседание. Это произошло после того, как народные депутаты начали блокировать трибуну.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Мы требовали рассмотреть закон самого спикера, чтобы за то, если чиновники не хотят приходить в Раду на вызов депутатов — будет ответственность", — написал Гончаренко.

Скриншот поста Гончаренко

По его словам, хотя сегодня работа парламента уже закончилась, но депутаты не расходятся, "потому что хотят еще работать".

Что известно о законопроекте

Законопроект №11387 предусматривает введение ответственности для должностных лиц за неявку на вызов парламента. Он предлагает наложение штрафа от 800 до 1000 необлагаемых минимумов.

Напомним, на днях парламент принял повышение зарплат работникам министерств.

Также стало известно, сколько зарабатывают народные депутаты Украины. НАПК обнародовало декларации доходов за 2024 год.