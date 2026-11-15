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Стефанчук: в ЄС високо оцінили результативність Верховної Ради

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15 листопада 2026 19:59
Єврокомісарка Марта Кос оцінила роботу Верховної Ради facebook.com/stefanchuk.official
Очільник ВРУ Руслан Стефанчук та Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос високо оцінила результати роботи Верховної Ради України. Вона наголосила, що за нинішніх обставин парламент працює надзвичайно ефективно, адже жоден інший європейський парламент не функціонує в подібних умовах.

Про це повідомив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук у неділю, 15 листопада, передає Новини.LIVE.

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Кос оцінила роботу ВРУ

"Таку оцінку вона дала під час нашої зустрічі у Брюсселі, де разом із Європейською комісаркою з питань розширення обговорили останні парламентські рішення, прогрес України, відзначений у звіті Єврокомісії, а також виклики та подальші кроки на шляху до членства в ЄС", — зазначив Стефанчук.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та очільник ВРУ Руслан Стефанчук
Марта Кос та Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

За його словами, протягом останніх двох пленарних тижнів Верховна Рада ухвалила 12 законопроєктів, пов’язаних із європейською інтеграцією та виконанням зобов’язань у межах програми Ukraine Facility. Чотири з них парламентарі підтримали в цілому, ще вісім — в першому читанні.

Серед ключових ухвалених рішень — узгодження антикорупційного законодавства зі стандартами ОЕСР, продовження дії підвищеного податку на прибуток банків у 2027 році, а також ратифікація домовленостей із Європейським інвестиційним банком про залучення 100 млн євро для фінансування соціального житла. Крім того, у першому читанні підтримали зміни, які потрібні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро.

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Стефанчук зауважив, що це все вдалося зробити в умовах постійних російських атак, коли повітряні тривоги переривають пленарні засідання та обмежують час для законодавчої роботи. Ці виклики та можливості забезпечення безперервності роботи парламенту він обговорив з Кос. Зокрема, окрему увагу приділили парламентській дипломатії.

"Розповів про зміцнення співпраці з польськими колегами, відновлення конструктивного діалогу з угорською стороною та ініційовану Україною платформу взаємодії парламентів держав-кандидатів на вступ до ЄС. Щиро вдячний Марті Кос за високу оцінку роботи Верховної Ради, готовність допомагати та послідовну підтримку європейського майбутнього України", — додав Стефанчук.

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Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на посла України при ЄС Тараса Качку, країна розраховує, що вже найближчими днями Угорщина підтримає відкриття двох заключних переговорних кластерів на шляху до вступу України в Європейський Союз. Будапешт попросив більше часу для визначення позиції щодо питань екології, енергетики та сільського господарства.

А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова допомогти Україні в процесі вступу до ЄС. За його словами, кожна держава має право прагнути членства в Союзі.

Верховна Рада Руслан Стефанчук Європейський союз Єврокомісія Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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