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Главная Новости дня Стефанчук: в ЕС высоко оценили результативность Верховной Рады

Стефанчук: в ЕС высоко оценили результативность Верховной Рады

Ua ru
15 ноября 2026 19:59
Еврокомиссар Марта Кос дала оценку работе Верховной Рады facebook.com/stefanchuk.official
Председатель ВРУ Руслан Стефанчук и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос высоко оценила результаты работы Верховной Рады Украины. Она подчеркнула, что в нынешних условиях парламент работает чрезвычайно эффективно, ведь ни один другой европейский парламент не функционирует в подобных условиях.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в воскресенье, 15 ноября, передает Новини.LIVE

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Кос оценила работу ВРУ

"Такую оценку она дала во время нашей встречи в Брюсселе, где вместе с европейским комиссаром по вопросам расширения обсудили последние парламентские решения, прогресс Украины, отмеченный в отчете Еврокомиссии, а также вызовы и дальнейшие шаги на пути к членству в ЕС", — отметил Стефанчук.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та очільник ВРУ Руслан Стефанчук
Марта Кос и Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

По его словам, в течение последних двух пленарных недель Верховная Рада приняла 12 законопроектов, связанных с европейской интеграцией и выполнением обязательств в рамках программы Ukraine Facility. Четыре из них парламентарии поддержали в целом, еще восемь — в первом чтении.

Среди ключевых принятых решений — приведение антикоррупционного законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР, продление действия повышенного налога на прибыль банков в 2027 году, а также ратификация соглашений с Европейским инвестиционным банком о привлечении 100 млн евро для финансирования социального жилья. Кроме того, в первом чтении были поддержаны изменения, необходимые для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро.

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Стефанчук отметил, что всё это удалось сделать в условиях постоянных российских атак, когда воздушные тревоги прерывают пленарные заседания и ограничивают время для законодательной работы. Эти вызовы и возможности обеспечения непрерывности работы парламента он обсудил с Косом. В частности, особое внимание уделили парламентской дипломатии.

"Рассказал об укреплении сотрудничества с польскими коллегами, возобновлении конструктивного диалога с венгерской стороной и инициированной Украиной платформе взаимодействия парламентов государств-кандидатов на вступление в ЕС. Искренне благодарен Марте Кос за высокую оценку работы Верховной Рады, готовность помогать и последовательную поддержку европейского будущего Украины", — добавил Стефанчук.

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Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на посла Украины при ЕС Тараса Качку, страна рассчитывает, что уже в ближайшие дни Венгрия поддержит открытие двух заключительных переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в Европейский Союз. Будапешт попросил больше времени для определения позиции по вопросам экологии, энергетики и сельского хозяйства.

А премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова помочь Украине в процессе вступления в ЕС. По его словам, каждое государство имеет право стремиться к членству в Союзе.

Верховная Рада Руслан Стефанчук Европейский союз Еврокомиссия Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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