Українців запитали, як вони ставляться до телемарафону - результати дослідження

Українці на вулицях. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні кількість громадян, які позитивно ставляться до телемарафону "Єдині новини" стрімко зменшилася. За два роки таких людей стало менше на 28%.

Про це свідчить дослідження "Детектор медіа".

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Ставлення до телемарафону серед українців

Так, частка громадян, які позитивно ставляться до телемарафону, за два роки знизилась з 45% у 2022 році до 17% у 2024 році.

Лише чверть з 1200 респондентів віком від 18 до 65 років (26%) звертаються до ефірів "Єдиних новин", як до джерела інформації про суспільно-політичне життя. Водночас у 2022 році ця частка складала 41%, а у 2023 — 31%.

Результати дослідження. Фото: Детектор медіа

77% з опитаних пояснили, що шукають інформацію в інших джерелах через брак різних думок. 38% українців вважають телемарафон виправданим форматом під час війни, а на думку 57% — там транслюють лише один, офіційний погляд, що є неприпустимим навіть під час війни.

Інформація в соцмережах

Згідно з результатами опитування, у 2024 році в порівнянні з 2023 роком зросла кількість споживачів суспільно-політичного контенту саме в соціальних мережах (з 62% до 70%) та месенджерах (з 55% до 62%).

Нагадаємо, народний депутат Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE висловився щодо телемарафону, поставивши під сумнів його ефективність.

У матеріалі Новини.LIVE розповідали, скільки коштів витрачають на телемарафон.