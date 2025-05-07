Украинцев спросили, как они относятся к телемарафону — результаты исследования

Украинцы на улицах. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине количество граждан, которые положительно относятся к телемарафону "Єдині новини", стремительно уменьшилось. За два года таких людей стало меньше на 28%.

Об этом свидетельствует исследование "Детектор медіа".

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Отношение к телемарафону среди украинцев

Так, доля граждан, которые положительно относятся к телемарафону, за два года снизилась с 45% в 2022 году до 17% в 2024 году.

Лишь четверть из 1200 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет (26%) обращаются к эфирам "Єдиних новин" как к источнику информации об общественно-политической жизни. В то же время в 2022 году эта доля составляла 41%, а в 2023-м — 31%.

Результаты исследования. Фото: Детектор медіа

77% из опрошенных объяснили, что ищут информацию в других источниках из-за нехватки различных мнений. 38% украинцев считают телемарафон оправданным форматом во время войны, а по мнению 57% там транслируют только один, официальный взгляд, что недопустимо даже во время войны.

Информация в соцсетях

Согласно результатам опроса, в 2024 году по сравнению с 2023 годом возросло количество потребителей общественно-политического контента именно в социальных сетях (с 62% до 70%) и мессенджерах (с 55% до 62%).

Напомним, народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE высказался относительно телемарафона, поставив под сомнение его эффективность.

В материале Новини.LIVE рассказывали, сколько средств тратят на телемарафон.