Нардеп Кицак розкритикував телемарафон і назвав за яких умов його припинять

Телемарафон. Фото: UA:Перший

Народний депутат Богдан Кицак висловив свою думку щодо загальнонаціонального телемарафону. Він наголосив, що його ефективність викликає чимало запитань.

Про це Богдан Кицак заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Він зазначив, що, з державної точки зору, механізм інформування громадян про події в країні є необхідним. Однак підхід до формування пулу телеканалів, які беруть у ньому участь, був неправильним.

За словами Кицака, телемарафон міг би бути значно ширшим і залучати більше різноманітних медіаресурсів. Це допомогло б донести інформацію до ширшої аудиторії та переконати громадян у проукраїнській позиції держави. Водночас, значна частина населення наразі шукає альтернативні джерела інформації, які більше відповідають їхнім уподобанням.

"Чи правильно підійшли до відбору каналів, які входять в цей пул? Неправильно.

Можна було його зробити набагато ширшим, набагато більш варіативнішим для того, щоб залучити якомога більше людей до створення того контенту, який би відображав ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні і переконував більшу частину населення України в наші проукраїнські позиції. А не в тому, що зараз значна частина населення України шукає альтернативні варіанти, як отримати ту інформацію, яка їм більше підходить по споживанню, по подачі і по іншим механізмам. Тому до ефективності марафону є велике питання", — сказав Кицак.

Депутат також зауважив, що реформування марафону найближчим часом може виявитися неефективним. На його думку, оцінити його загальну ефективність і ухвалити рішення про подальше існування можна буде лише після завершення воєнного стану.

"Нам потрібно дочекатися вже то перемир'я, коли буде, і коли буде припинено військовий стан для того, щоб телемарафон дійшов до свого, скажемо так, до завершення і можна було оцінити його загальну ефективність і далі відредагувати і приймати рішення, чи варто його було би продовжувати у випадку, знову ж таки, початку військового стану, чи не варто", — висловися нардеп.

Нагадаємо, Новини.LIVE писав про те, скільки заробляють телеканали на телемарафоні.

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