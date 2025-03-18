Нардеп Кицак раскритиковал телемарафон и назвал при каких условиях его прекратят

Телемарафон. Фото: UA:Первый

Народный депутат Богдан Кицак высказал свое мнение относительно общенационального телемарафона. Он отметил, что его эффективность вызывает немало вопросов.

Об этом Богдан Кицак заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Он отметил, что, с государственной точки зрения, механизм информирования граждан о событиях в стране является необходимым. Однако подход к формированию пула телеканалов, которые принимают в нем участие, был неправильным.

По словам Кицака, телемарафон мог бы быть значительно шире и привлекать больше различных медиаресурсов. Это помогло бы донести информацию до широкой аудитории и убедить граждан в проукраинской позиции государства. В то же время, значительная часть населения сейчас ищет альтернативные источники информации, которые больше соответствуют их предпочтениям.

"Правильно ли подошли к отбору каналов, которые входят в этот пул? Неправильно.

Можно было его сделать гораздо шире, гораздо более вариативным для того, чтобы привлечь как можно больше людей к созданию того контента, который бы отражал ту ситуацию, которая сейчас происходит в Украине и убеждал большую часть населения Украины в наших проукраинских позициях. А не в том, что сейчас значительная часть населения Украины ищет альтернативные варианты, как получить ту информацию, которая им больше подходит по потреблению, по подаче и по другим механизмам. Поэтому к эффективности марафона есть большой вопрос", — сказал Кицак.

Депутат также заметил, что реформирование марафона в ближайшее время может оказаться неэффективным. По его мнению, оценить его общую эффективность и принять решение о дальнейшем существовании можно будет только после завершения военного положения.

"Нам нужно дождаться уже то перемирие, когда будет, и когда будет прекращено военное положение для того, чтобы телемарафон дошел до своего, скажем так, до завершения и можно было оценить его общую эффективность и дальше отредактировать и принимать решение, стоит ли его было бы продолжать в случае, опять же, начала военного положения, или не стоит", — высказался нардеп.

Напомним, Новости.LIVE писал о том, сколько зарабатывают телеканалы на телемарафоне.

А журналисты Bihus.Info исследовали, какой контент демонстрируют на телемарафоне. Так оказалось, что гадалка Мария Тихая продает талисманы от ТЦК за большие суммы.