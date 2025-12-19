Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стартував новий раунд консультацій України та США — Умєров

Стартував новий раунд консультацій України та США — Умєров

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 17:35
Мирні переговори — у США розпочався новий раунд консультацій
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

У США 19 грудня стартував новий раунд консультацій з американською стороною. До формату також долучені й європейські партнери.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Новий раунд консультацій України та США

Умєров розповів, що разом з керівником Генштабу Андрієм Гнатовим 19 грудня у США розпочнуть черговий раунд консультацій з американською стороною. За його словами, на запрошення США до цього формату також залучені європейські партнери. 

"Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено. Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною", — зазначив секретар РНБО. 

За підсумками консультацій запланована доповідь Президенту України Володимиру Зеленському. Рустем Умєров наголосив, що безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.

Новий раунд консультацій України і США
Скриншот допису Рустема Умєрова

Водночас кореспондент Axios повідомляв, що до переговорів між Україною і США долучаться Туреччина та Катар. 

Відомо, що на зустрічі ще будуть присутні радники з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, а також — вперше в такому форматі перемовин — міністр закордонних справ Туреччини та прем’єр-міністр Катару.

Нагадаємо, цими вихідними між США і Росією відбудуться чергові переговори щодо мирного плану. ЗМІ дізналися, кого Путін відправить на розмову у Маямі. 

Водночас Зеленський відповів, чи є фінальний варіант угоди. За його словами, є документ, який США обговорюють з Україною та з Росією. 

США переговори Україна мирний план Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації