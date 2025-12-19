Мирні переговори — у США розпочався новий раунд консультацій

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

У США 19 грудня стартував новий раунд консультацій з американською стороною. До формату також долучені й європейські партнери.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.

Новий раунд консультацій України та США

Умєров розповів, що разом з керівником Генштабу Андрієм Гнатовим 19 грудня у США розпочнуть черговий раунд консультацій з американською стороною. За його словами, на запрошення США до цього формату також залучені європейські партнери.

"Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено. Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною", — зазначив секретар РНБО.

За підсумками консультацій запланована доповідь Президенту України Володимиру Зеленському. Рустем Умєров наголосив, що безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.

Водночас кореспондент Axios повідомляв, що до переговорів між Україною і США долучаться Туреччина та Катар.

Відомо, що на зустрічі ще будуть присутні радники з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії, а також — вперше в такому форматі перемовин — міністр закордонних справ Туреччини та прем’єр-міністр Катару.

Нагадаємо, цими вихідними між США і Росією відбудуться чергові переговори щодо мирного плану. ЗМІ дізналися, кого Путін відправить на розмову у Маямі.

Водночас Зеленський відповів, чи є фінальний варіант угоди. За його словами, є документ, який США обговорюють з Україною та з Росією.