Мирные переговоры — в США начался новый раунд консультаций

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

В США 19 декабря стартовал новый раунд консультаций с американской стороной. К формату также привлечены и европейские партнеры.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Новый раунд консультаций Украины и США

Умеров рассказал, что вместе с руководителем Генштаба Андреем Гнатовым 19 декабря в США начнут очередной раунд консультаций с американской стороной. По его словам, по приглашению США к этому формату также привлечены европейские партнеры.

"Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно. Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной", — отметил секретарь СНБО.

По итогам консультаций запланирован доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Рустем Умеров отметил, что безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно.

Скриншот сообщения Рустема Умерова

В то же время корреспондент Axios сообщал, что к переговорам между Украиной и США присоединятся Турция и Катар.

Известно, что на встрече также будут присутствовать советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании, а также — впервые в таком формате переговоров — министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

Напомним, в эти выходные между США и Россией состоятся очередные переговоры по мирному плану. СМИ узнали, кого Путин отправит на разговор в Майами.

В то же время Зеленский ответил, есть ли финальный вариант соглашения. По его словам, есть документ, который США обсуждают с Украиной и с Россией.