Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стартовал новый раунд консультаций Украины и США — Умеров

Стартовал новый раунд консультаций Украины и США — Умеров

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:35
Мирные переговоры — в США начался новый раунд консультаций
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

В США 19 декабря стартовал новый раунд консультаций с американской стороной. К формату также привлечены и европейские партнеры.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Новый раунд консультаций Украины и США

Умеров рассказал, что вместе с руководителем Генштаба Андреем Гнатовым 19 декабря в США начнут очередной раунд консультаций с американской стороной. По его словам, по приглашению США к этому формату также привлечены европейские партнеры.

"Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно. Настроены конструктивно. Уже провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной", — отметил секретарь СНБО.

По итогам консультаций запланирован доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Рустем Умеров отметил, что безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно.

Новий раунд консультацій України і США
Скриншот сообщения Рустема Умерова

В то же время корреспондент Axios сообщал, что к переговорам между Украиной и США присоединятся Турция и Катар. 

Известно, что на встрече также будут присутствовать советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании, а также — впервые в таком формате переговоров — министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

Напомним, в эти выходные между США и Россией состоятся очередные переговоры по мирному плану. СМИ узнали, кого Путин отправит на разговор в Майами.

В то же время Зеленский ответил, есть ли финальный вариант соглашения. По его словам, есть документ, который США обсуждают с Украиной и с Россией.

США переговоры Украина мирный план Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации