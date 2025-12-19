Мирный план Трампа - Дмитриев встретится с Уиткоффым 20 декабря

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool

В эти выходные в Майами между США и Россией пройдут очередные переговоры по мирному плану по завершению войны в Украине. С российской стороны прибудет посланник Путина Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам американского чиновника, в эту субботу, 20 декабря, Дмитриев должен встретится в Майами со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Встреча состоится после того, как ранее на этой неделе Вашингтон провел консультации в Берлине с украинской стороной и европейцами.

Как уточняет AP, на встрече обсуждались гарантии безопасности для Киева со стороны США, территориальные уступки и другие аспекты разработанного американцами плана, направленного на прекращение войны.

В Москве тем временем тоже подтвердили о предстоящих контактах РФ и США. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готовится к контактам с американской, чтобы узнать о результатах встреч в Берлине. Однако никаких деталей он не рассказал.

Разногласия РФ и Украины

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп начал масштабную дипломатическую по прекращению почти четырехлетней войны. Но усилия Вашингтона столкнулись с резко противоречащими требованиями Москвы и Киева.

Ранее в среду глава Кремля Владимир Путин предупредил, что РФ будет стремиться расширить свои успехи в Украине, если Киев и его западные союзники отклонят требования Москвы на мирных переговорах.

Как известно, Путин хочет, чтобы все территории в четырех областях, захваченными войсками РФ, а также полуостров Крым — были признаны российской территорий. Кроме того, диктатор РФ требует от Украины вывести войска из части Донбасса, которую враг до сих пор так и не смог захватить.

Кремль также настаивает на том, чтобы Украина отказалась от своей заявки в НАТО, и предупреждает, что Москва не примет размещение каких-либо войск из стран-членов НАТО и будет рассматривать их как "законную цель".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от вступления в НАТО, но при условии, если США и другие западные страны предоставят Киеву гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предлагаются странам Альянса.

Кроме того, Зеленский отверг требования Москвы о выводе ВСУ из районов, которые РФ не удалось захватить силой.

Также Зеленский заявил, что украинские официальные лица проведут переговоры в США в пятницу или субботу.

Напомним, в четверг, 18 декабря, президент Украины сказал, что вопросы Донбасса и запорожской АЭС еще не решены.

Также мы писали, что по словам председателя фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, сейчас заключить "хорошее" мирное соглашение фактически невозможно. Есть вариант заключить либо плохую сделку, либо никакую и продолжать войну.