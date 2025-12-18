Зеленский сделал заявление относительно Донбасса и ЗАЭС

Зеленский заявил, что вопросы Донбасса и ЗАЭС еще не решены
Дата публикации 18 декабря 2025 15:10
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы по Донбассу и ЗАЭС до сих пор не решены.
Донбасс - вопрос не решен. У нас разные взгляды. Атомная станция, которая оккупирована РФ, не работает, разрушена, но должна работать, давать электричество. Наша станция - наши права.
Кроме этого, это вопросы финансовые, в частности репараций. Украина не хочет, чтобы этот инструмент остался в руках россиян, а они гарантированно будут пытаться этот процесс блокировать.
