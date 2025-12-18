Видео
Кому будет принадлежать ЗАЭС после войны — что говорит Зеленский

Кому будет принадлежать ЗАЭС после войны — что говорит Зеленский

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:38
На кого должна работать ЗАЭС после войны — Зеленский объяснил нюанс
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время последних раундов переговоров поднимались вопросы Запорожской атомной электростанции и судоходства по Днепру после возможного заключения мирного соглашения. В то же время никаких договоренностей по этим темам пока достичь не удалось, ведь существует множество нюансов, которые упираются в финансирование.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в чате пресс-центра Офиса Президента.

Владимир Зеленский российские войска электроэнергия ЗАЭС оккупация война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
