На кого должна работать ЗАЭС после войны — Зеленский объяснил нюанс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время последних раундов переговоров поднимались вопросы Запорожской атомной электростанции и судоходства по Днепру после возможного заключения мирного соглашения. В то же время никаких договоренностей по этим темам пока достичь не удалось, ведь существует множество нюансов, которые упираются в финансирование.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в чате пресс-центра Офиса Президента.

