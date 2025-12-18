На кого має працювати ЗАЕС після війни — Зеленський пояснив нюанс

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останніх раундів перемовин порушувалися питання Запорізької атомної електростанції та судноплавства по Дніпру після можливого укладення мирної угоди. Водночас жодних домовленостей з цих тем наразі досягти не вдалося, адже існує безліч нюансів, які впираються у фінансування.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру Офісу Президента.

