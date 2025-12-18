На кого має працювати ЗАЕС після війни — Зеленський пояснив нюанс

Кому належатиме ЗАЕС після війни — що каже Зеленський
Дата публікації: 18 грудня 2025 10:38
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останніх раундів перемовин порушувалися питання Запорізької атомної електростанції та судноплавства по Дніпру після можливого укладення мирної угоди. Водночас жодних домовленостей з цих тем наразі досягти не вдалося, адже існує безліч нюансів, які впираються у фінансування.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру Офісу Президента.
