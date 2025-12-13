ЗАЕС під час обстрілу 13 грудня залишилась без світла

ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Запорізька атомна електростанція у ніч проти 13 грудня опинилася відключеною від української енергосистеми. Причиною є пошкодження ліній електропередач.

Про це повідомив очільник правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Блекаут на ЗАЕС 13 грудня

Під час нічної російської атаки Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах.

"Тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну електростанцію від енергосистеми України", — зазначив Зайченко.

Він повідомив, що під час обстрілу вчергове окупанти пошкодили лінії електропередач. Зайченко наголосив, що такі випадки несуть небезпеку для всієї Європи.

Крім того, очільник правління Укренерго нагадав, що Запорізька АЕС отримує з енергосистеми України електрику для власних потреб. Зокрема, йдеться про охолодження ядерних реакторів.

"Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації", — заявив Зайченко.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл у ніч проти 13 грудня.

Раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський пояснив, скільки грошей та часу знадобиться для ремонту ЗАЕС.