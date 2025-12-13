Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На ЗАЕС знову стався блекаут під час обстрілу — що відомо

На ЗАЕС знову стався блекаут під час обстрілу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 19:55
ЗАЕС під час обстрілу 13 грудня залишилась без світла
ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Запорізька атомна електростанція у ніч проти 13 грудня опинилася відключеною від української енергосистеми. Причиною є пошкодження ліній електропередач.

Про це повідомив очільник правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Реклама
Читайте також:

Блекаут на ЗАЕС 13 грудня

Під час нічної російської атаки Запорізька АЕС понад годину працювала на дизельних генераторах.

"Тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну електростанцію від енергосистеми України", — зазначив Зайченко.

Він повідомив, що під час обстрілу вчергове окупанти пошкодили лінії електропередач. Зайченко наголосив, що такі випадки несуть небезпеку для всієї Європи. 

Крім того, очільник правління Укренерго нагадав, що Запорізька АЕС отримує з енергосистеми України електрику для власних потреб. Зокрема, йдеться про охолодження ядерних реакторів.

"Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації", — заявив Зайченко.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл у ніч проти 13 грудня.

Раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський пояснив, скільки грошей та часу знадобиться для ремонту ЗАЕС.

війна обстріли ЗАЕС Запорізька АЕС відключення світла блекаут
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації