Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На ЗАЭС снова произошел блэкаут во время обстрела — что известно

На ЗАЭС снова произошел блэкаут во время обстрела — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 19:55
ЗАЭС во время обстрела 13 декабря осталась без света
ЗАЭС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Запорожская атомная электростанция в ночь на 13 декабря оказалась отключенной от украинской энергосистемы. Причиной является повреждение линий электропередач.

Об этом сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Реклама
Читайте также:

Блэкаут на ЗАЭС 13 декабря

Во время ночной российской атаки Запорожская АЭС более часа работала на дизельных генераторах.

"Только после окончания тревоги мы имели возможность запитать атомную электростанцию от энергосистемы Украины", — отметил Зайченко.

Он сообщил, что во время обстрела в очередной раз оккупанты повредили линии электропередач. Зайченко подчеркнул, что такие случаи несут опасность для всей Европы.

Кроме того, глава правления Укрэнерго напомнил, что Запорожская АЭС получает из энергосистемы Украины электричество для собственных нужд. В частности, речь идет об охлаждении ядерных реакторов.

"Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации", — заявил Зайченко.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел в ночь на 13 декабря.

Ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский объяснил, сколько денег и времени понадобится для ремонта ЗАЭС.

война обстрелы ЗАЭС Запорожская АЭС отключения света блэкаут
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации