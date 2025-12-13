ЗАЭС во время обстрела 13 декабря осталась без света

ЗАЭС. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Запорожская атомная электростанция в ночь на 13 декабря оказалась отключенной от украинской энергосистемы. Причиной является повреждение линий электропередач.

Об этом сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Во время ночной российской атаки Запорожская АЭС более часа работала на дизельных генераторах.

"Только после окончания тревоги мы имели возможность запитать атомную электростанцию от энергосистемы Украины", — отметил Зайченко.

Он сообщил, что во время обстрела в очередной раз оккупанты повредили линии электропередач. Зайченко подчеркнул, что такие случаи несут опасность для всей Европы.

Кроме того, глава правления Укрэнерго напомнил, что Запорожская АЭС получает из энергосистемы Украины электричество для собственных нужд. В частности, речь идет об охлаждении ядерных реакторов.

"Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации", — заявил Зайченко.

