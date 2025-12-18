Зеленський зробив заяву щодо Донбасу та ЗАЕС

Зеленський заявив, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:10
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо Донбасу та ЗАЕС досі не вирішені.
Донбас — питання не вирішене. У нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована РФ, не працює, зруйнована, але повинна працювати, давати електрику. Наша станція — наші права.
Крім цього, це питання фінансові, зокрема репарацій. України не хоче, аби цей інструмент залишився в руках росіян, а вони гарантовано намагатимуться цей процес блокувати.
