Україна
Зеленський заявив, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені

Зеленський заявив, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:10
Зеленський зробив заяву щодо Донбасу та ЗАЕС
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо Донбасу та ЗАЕС досі не вирішені.
 
Донбас — питання не вирішене. У нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована РФ, не працює, зруйнована, але повинна працювати, давати електрику. Наша станція — наші права. 

Крім цього, це питання фінансові, зокрема репарацій. України не хоче, аби цей інструмент залишився в руках росіян, а вони гарантовано намагатимуться цей процес блокувати. 

Володимир Зеленський Донбас ЗАЕС війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
