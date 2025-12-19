Мирний план Трампа - Дмитрієв зустрінеться з Віткоффом 20 грудня

Джаред Кушнер, Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool

Цими вихідними в Маямі між США і Росією відбудуться чергові переговори щодо мирного плану по завершенню війни в Україні. З російської сторони прибуде посланник Путіна Кирило Дмитрієв.

Що відомо про майбутні переговори США і РФ щодо України

За словами американського чиновника, цієї суботи, 20 грудня, Дмитрієв має зустрітися в Маямі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Зустріч відбудеться після того, як раніше цього тижня Вашингтон провів консультації в Берліні з українською стороною і європейцями.

Як уточнює AP, на зустрічі обговорювалися гарантії безпеки для Києва з боку США, територіальні поступки та інші аспекти розробленого американцями плану, спрямованого на припинення війни.

У Москві тим часом теж підтвердили про майбутні контакти РФ і США. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона готується до контактів з американською, щоб дізнатися про результати зустрічей у Берліні. Однак жодних деталей він не розповів.

Розбіжності РФ і України

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп розпочав масштабну дипломатичну роботу з припинення майже чотирирічної війни. Але зусилля Вашингтона зіткнулися з різко суперечливими вимогами Москви та Києва.

Раніше в середу очільник Кремля Володимир Путін попередив, що РФ прагнутиме розширити свої успіхи в Україні, якщо Київ та його західні союзники відхилять вимоги Москви на мирних переговорах.

Як відомо, Путін хоче, щоб усі території в чотирьох областях, захопленими військами РФ, а також півострів Крим — були визнані російською територією. Крім того, диктатор РФ вимагає від України вивести війська з частини Донбасу, яку ворог досі так і не зміг захопити.

Кремль також наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від своєї заявки до НАТО, і попереджає, що Москва не прийме розміщення будь-яких військ із країн-членів НАТО і розглядатиме їх як "законну мету".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський висловив готовність відмовитися від вступу до НАТО, але за умови, якщо США та інші західні країни нададуть Києву гарантії безпеки, аналогічні тим, які пропонуються країнам Альянсу.

Крім того, Зеленський відкинув вимоги Москви про виведення ЗСУ з районів, які РФ не вдалося захопити силою.

Також Зеленський заявив, що українські офіційні особи проведуть переговори у США в п'ятницю або суботу.

Нагадаємо, у четвер, 18 грудня, президент України сказав, що питання Донбасу і запорізької АЕС ще не вирішені.

Також ми писали, що за словами голови фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії, зараз укласти "хорошу" мирну угоду фактично неможливо. Є варіант укласти або погану угоду, або ніяку і продовжувати війну.