Арахамія пояснив, чому хорошої мирної угоди з РФ наразі не існує

Арахамія пояснив, чому хорошої мирної угоди з РФ наразі не існує

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 21:58
Угода з Росією - Арахамія пояснив, чому це погона ідея
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: пресслужба фракції

Можливості укласти "хорошу" мирну угоду між Україною та Росією на цьому етапі фактично не існує. Мова йде або про погану домовленість, або про відсутність угоди та продовження війни до появи нового переговорного вікна.

Про це повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час заходу NV "Україна та світ попереду 2026", що відбувся в Києві у четвер, 18 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

Угода з Росією

За словами Арахамії, шанс на укладення угоди існує лише за активної участі США, навіть попри те, що тиск з боку американської сторони наразі більше спрямований на Україну, ніж на Росію. Без участі Вашингтона, наголосив він, альтернативою залишиться виключно військовий шлях.

Голова фракції підкреслив, що ключовими залишаються два принципові питання. Для України першочерговими є реальні та дієві гарантії безпеки, які унеможливлять повторення війни в майбутньому. Для Росії ж, за його словами, центральною вимогою залишається Донбас, що для України є "червоною лінією".

Арахамія наголосив, що навіть гіпотетичні спроби окремих політиків погодитися на передачу Донбасу є нереалізовними з точки зору внутрішньої політики та законодавства. За його словами, такий сценарій неможливо імплементувати ані юридично, ані через парламентське голосування.

Він також зазначив, що у разі нерозв’язаності питання Донбасу теоретично можуть розглядатися певні гібридні моделі врегулювання, однак для цього необхідна готовність російської сторони до компромісів. Наразі ж, за словами Арахамії, позиція РФ залишається максимально жорсткою і зводиться до формули "віддайте Донбас".

Окремо він звернув увагу на дискусії щодо міжнародних гарантій безпеки, зокрема на приклади історичних прецедентів, які нині вивчають західні партнери. Водночас Арахамія критично оцінив можливий аналог статті 5 НАТО, назвавши його недостатнім для України через повільні механізми реагування.

"Я вибачаюся, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили країну. Нас це не влаштовує. Тобто має бути конкретика: скільки зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування — ракети там і таке інше", — пояснив Арахамія.

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що головні питання щодо Донбасу та Запорізької АЕС залишаються невирішеними

А також голова держави повідомив, що слова російського диктатора Володимира Путіна показують намір продовжувати війну та прагнення до подальшої окупації земель України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
