Соглашение с Россией - Арахамия объяснил, почему это погонная идея

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: пресс-служба фракции

Возможности заключить "хорошее" мирное соглашение между Украиной и Россией на этом этапе фактически не существует. Речь идет либо о плохой договоренности, либо об отсутствии соглашения и продолжении войны до появления нового переговорного окна.

Об этом сообщил председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время мероприятия NV "Украина и мир впереди 2026", которое состоялось в Киеве в четверг, 18 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

Реклама

Читайте также:

Соглашение с Россией

По словам Арахамии, шанс на заключение соглашения существует только при активном участии США, даже несмотря на то, что давление со стороны американской стороны пока больше направлено на Украину, чем на Россию. Без участия Вашингтона, подчеркнул он, альтернативой останется исключительно военный путь.

Председатель фракции подчеркнул, что ключевыми остаются два принципиальных вопроса. Для Украины первоочередными являются реальные и действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторение войны в будущем. Для России же, по его словам, центральным требованием остается Донбасс, что для Украины является "красной линией".

Арахамия отметил, что даже гипотетические попытки отдельных политиков согласиться на передачу Донбасса являются нереализуемыми с точки зрения внутренней политики и законодательства. По его словам, такой сценарий невозможно имплементировать ни юридически, ни через парламентское голосование.

Он также отметил, что в случае нерешенности вопроса Донбасса теоретически могут рассматриваться определенные гибридные модели урегулирования, однако для этого необходима готовность российской стороны к компромиссам. Пока же, по словам Арахамии, позиция РФ остается максимально жесткой и сводится к формуле "отдайте Донбасс".

Отдельно он обратил внимание на дискуссии о международных гарантиях безопасности, в частности на примеры исторических прецедентов, которые сейчас изучают западные партнеры. В то же время Арахамия критически оценил возможный аналог статьи 5 НАТО, назвав его недостаточным для Украины из-за медленных механизмов реагирования.

"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания — ракеты там и так далее", — пояснил Арахамия.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что главные вопросы по Донбассу и Запорожской АЭС остаются нерешенными.

А также глава государства сообщил, что слова российского диктатора Владимира Путина показывают намерение продолжать войну и стремление к дальнейшей оккупации земель Украины.