Стармер та Трамп обговорили мирний план — будуть його покращувати

Стармер та Трамп обговорили мирний план — будуть його покращувати

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 01:54
Оновлено: 00:59
Команди Британії та США хочуть поліпшити мирний план — розмова Трампа та Стармера
Дональд Трамп та Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговоривши деталі так званого "мирного плану". Ця розмова відбулася після переговорів Стармера з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Sky News.

Команди Британії та США доопрацюють план

За інформацією видання, Кір Стармер поінформував Дональда Трампа про хід обговорення американського мирного плану з президентом України. Лідери двох країн домовилися провести ще одну розмову 23 листопада, а також доручили своїм командам розпочати спільну роботу над доопрацюванням усіх 28 пунктів мирного плану.

Крім того, стало відомо, що Зеленський підтвердив наміри Британії, серед інших європейських країн, допомагати Україні в обговоренні та доопрацюванні мирного плану. Президент України також підтвердив, що 23 листопада у Женеві відбудуться тристоронні переговори щодо "мирного плану" між Сполученими Штатами, Україною та Європейським Союзом.

Раніше сенатор Ліндсі Грем пообіцяв, що завдяки плану Трампа Україна збереже свій суверенітет за допомогою США. На його думку, переговори не повинні призвести до будь-якого іншого результату, оскільки ціна, яку заплатила Україна, вже надто висока.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що у випадку відмови України підписати мирний план, вона може воювати далі "щосили". Водночас американський лідер додав, що його мирний план — не остаточна пропозиція для України.

Дональд Трамп війна в Україні Кір Стармер мирний план мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
