Команды Британии и США хотят улучшить мирный план — разговор Трампа и Стармера

Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив детали так называемого "мирного плана". Этот разговор состоялся после переговоров Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Sky News.

Команды Британии и США доработают план

По информации издания, Кир Стармер проинформировал Дональда Трампа о ходе обсуждения американского мирного плана с президентом Украины. Лидеры двух стран договорились провести еще один разговор 23 ноября, а также поручили своим командам начать совместную работу над доработкой всех 28 пунктов мирного плана.

Кроме того, стало известно, что Зеленский подтвердил намерения Британии, среди других европейских стран, помогать Украине в обсуждении и доработке мирного плана. Президент Украины также подтвердил, что 23 ноября в Женеве состоятся трехсторонние переговоры по "мирному плану" между Соединенными Штатами, Украиной и Европейским Союзом.

Ранее сенатор Линдси Грэм пообещал, что благодаря плану Трампа Украина сохранит свой суверенитет с помощью США. По его мнению, переговоры не должны привести к любому другому результату, поскольку цена, которую заплатила Украина, уже слишком высока.

Напомним, Трамп подтвердил, что в случае отказа Украины подписать мирный план, она может воевать дальше "изо всех сил". В то же время американский лидер добавил, что его мирный план - не окончательное предложение для Украины.